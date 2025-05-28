Söz konusu protokol kapsamında DAÜ; akademik kadrosu, öğrencileri ve araştırma olanaklarıyla iş birliğine katkı sağlayacak. USKAİD ise uzmanları, saha çalışmaları ve yerel iş birlikleri aracılığıyla projelere destek sunacak. Taraflar, ortak faaliyetlerin finansmanı konusunda karşılıklı mutabakat çerçevesinde hareket edecek.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen imza töreninde protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile USKAİD Başkanı Av. Selman Yaray imza koydu. Törende, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici ve USKAİD’den gelen heyet hazır bulundu.

USKAİD Başkanı Av. Selman Yaray imza töreninde yaptığı konuşmada, imzalanan iş birliği protokolünün ilerleyen süreçlerde daha büyük programlara ve projelere vesile olacağına inanç belirtti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, USKAİD tarafından gerçekleştirilen etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.