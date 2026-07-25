Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde haftalık olarak İngilizce dilinde yayım yapan Cyprus Today’in Genel Yayın Yönetmeni Eltan Halil, DAÜ İletişim Fakültesi Prof. Dr. Aysel Aziz Konferans Salonu’nda öğrencilerle ve akademisyenlerle buluştu. “Man Walks on the Moon” başlığıyla gerçekleştirilen söyleşide Halil, medya, editöryal süreçler ve küresel içerik üretimi alanındaki çok katmanlı deneyimlerini paylaştı.

Söyleşisinde basılı ve dijital medyada çarpıcı bir başlık kurgulamanın, haberi kitlelere ulaştırmadaki hayati rolüne değinen deneyimli gazeteci, dünya basın tarihine geçen sembol manşetler üzerinden analitik bir sunum gerçekleştirdi. İngilizce yayıncılığın evrensel dildeki dinamiklerini, küresel bir haber ajansı dili oluşturmanın inceliklerini ve yabancı dilde habercilik yaparken dikkat edilmesi gereken kültürel hassasiyetleri kendi mesleki birikimlerinden örneklerle aktaran Halil, geleceğin iletişimcilerine nitelikli bir editörün sahip olması gereken vizyonu ve modern haber odalarının işleyiş süreçlerini anlattı.

İnteraktif Atölye Çalışması

Söyleşinin hemen ardından, edinilen teorik bilgilerin somut pratiklere dönüştürülmesi amacıyla Eltan Halil yönetiminde bir atölye çalışması düzenlendi. Öğrenci ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği ve gruplar halinde katılım sağladığı bu interaktif bölümde, katılımcılar gerçek zamanlı haber üretim süreçlerini ve editöryal karar mekanizmalarını uygulama şansı buldu. İngilizce haber kurgulama, etkili manşet yazımı ve kriz anlarında sayfa sekreteryası yönetimi gibi pratik refleksleri geliştiren bu atölye, katılımcılar için hem öğretici hem de son derece ilham verici bir deneyime dönüştü.

Gündem Gazetesi Arşiv Sergisi Açıldı

Program kapsamında İletişim Fakültesi öğrenci uygulama gazetesi olan Gündem Gazetesi’nin manşet arşivlerinden oluşan sergi de açıldı. 1997 yılında gazete formatında yayın hayatına başlayarak çeyrek asrı aşkın bir süredir fakültenin uygulama üslerinden olan Gündem Gazetesi’nin bu özel sergisinin açılışı, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy ile gazetenin eski mezunlarından ve bir dönem Gündem bünyesinde asistan olarak görev yapan konuk gazeteci Eltan Halil birlikte yapıldı.

Açılış aynı zamanda çok anlamlı bir vefa buluşmasına da sahne oldu. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy’un da kendi asistanlık yıllarında Eltan Halil ile Gündem Gazetesi’nde birlikte çalışmış olması, sergiye derin bir kurumsal anlam kazandırdı. Farklı dönemlerde gazete çatısı altında görev almış ekiplerin mesleki deneyimlerini, nostaljik manşetleri ve yayıncılık teknolojilerinin tarihsel gelişimini yansıtan sergi, öğrencilere bir uygulama gazetesinin kurumsal kimliği nasıl inşa ettiğini ve yaşattığını ilk elden inceleme fırsatı sundu.