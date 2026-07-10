Söz konusu törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milletvekili Resmiye Canaltay Eroğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Şemi Bora, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Gemikonaklı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)-KKTC Rektörü Prof. Dr. Erkan Ayder, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Tüzünkan, DAÜ VYK Üyeleri Özdinç Akdel, Anıl İmre, Dr. Eyüp Göksu, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Deviş Ekşici, DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü (LEÖAE) Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy, İTÜ-KKTC Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yılmaz Akkaya, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Gazimağusa Bölge Amiri Hasan Özboltaşlı, Senato Üyeleri, Öğretim Üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı.

2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezunları’nın müzik ve alkışlar eşliğinde alana girişi ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, EMU Kentet Grubu tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi ile devam etti. Müzik dinletisinin ardından, EMU Kentet Grubu’na DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu tarafından teşekkür belgesi ve çiçek takdiminde bulunuldu.

Mezunlar Adına Konuşmalar Gerçekleştirildi

Programın devamında 2025 – 2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezunlarını temsilen Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik yüksek lisans programı mezunu Sayın Elif Acu ve Fen ve Edebiyat Fakültesi, Kimya Doktora Programı mezunu Sayın Ezinne Favour Favour Ogulewe konuşma gerçekleştirdi. Mezunlar konuşmalarında azim, kararlılık ve hayallerin peşinden gitmenin önemine vurgu yaparak, elde edilen akademik birikimin yalnızca bireysel başarı için değil, topluma fayda sağlamak amacıyla kullanılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca mezuniyetin bir son değil, yeni bir başlangıç olduğuna dikkat çeken mezunlar, kendilerine destek olan ailelerine, akademisyenlere ve üniversiteye teşekkürlerini iletti.

“Üniversiteler, Toplumların Geleceğini İnşa Eden Yapılar”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 2025–2026 Akademik Yılı Lisansüstü Mezuniyet Töreni’nde gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, Gazimağusa’nın tarihi atmosferinde gerçekleştirilen bu anlamlı gecede 300’e yakın lisansüstü mezununu bilim dünyasına kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Üniversitelerin yalnızca bilgi aktaran kurumlar değil, sorgulayan, araştıran ve toplumların geleceğini inşa eden yapılar olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün yaklaşık 50 yıllık birikimiyle uluslararası alanda saygın bir araştırma üniversitesi olarak öne çıktığını belirtti. QS Dünya Üniversite Sıralamaları’nda DAÜ’nün güçlü bir yere sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kılıç, bilimsel üretim ve araştırma kalitesiyle elde edilen başarıların altını çizdi. Mezunlara seslenerek, aldıkları eğitimin yalnızca bir diploma değil, insanlığın ortak bilgi birikimine katkı sunma sorumluluğu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç, hızla değişen dünyada yapay zeka, dijital dönüşüm ve bilimsel gelişmelerin önemine dikkat çekti. Mezunların geleceği şekillendiren bireyler olmalarını beklediklerini belirten Prof. Dr. Kılıç, ailelere ve akademisyenlere emeklerinden dolayı teşekkür ederek konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözüyle tamamladı.

Konuşmanın ardından, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç önderliğinde mezunlar büyük bir coşku içerisinde mezuniyet andını okuyarak akademik yaşamlarının önemli bir dönüm noktasını kutladı.

Lisansüstü Mezunlar Coşku ve Gururla Uğurlandı

2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni kapsamında, doktora mezunlarının tez ve eş tez danışmanlarına da katkılarından dolayı DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Doktora mezunları diplomalarını Rektör Prof. Dr. Kılıç ve LEÖAE Müdürü Prof. Dr. Ulusoy eşliğinde misafir Rektörler ve DAÜ Rektör Yardımcıları’ndan teslim alırken, yüksek lisans mezunlarına diplomalarını protokol üyeleri, Fakülte Dekanları ve LEÖAE Müdürü Prof. Dr. Ulusoy takdim etti. Tören, geleneksel kep atma seremonisiyle coşku içerisinde tamamlandı.