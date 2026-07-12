Söz konusu gezi, DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir koordinasyonunda düzenlenirken, DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı’nın yanı sıra başta Turizm Fakültesi akademik ve idari personeli olmak üzere farklı bölümlerden akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

Gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin zengin gastronomik mirasını, kültürel değerlerini ve tarihi dokusunu yerinde inceleme fırsatı buldu. Gezi süresince alanında uzman isimlerle bir araya gelen öğrenciler, uygulamalı eğitimler aracılığıyla mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirdi. Bu kapsamda Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Şef Süleyman Engin tarafından Mardin mutfağı ve glutensiz gıdalar üzerine gerçekleştirilen atölye çalışmasına katılan öğrenciler, yöresel gastronomi kültürünü yakından tanıma ve uygulamalı deneyim kazanma imkânı elde etti.

Program sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Ayrıca Diyarbakır’da Pasta Şefi Mustafa Yılmaz tarafından verilen eğitimlerle öğrenciler, pastacılık alanındaki mesleki yetkinliklerini geliştirdi. Söz konusu eğitimlere katkı sağlayan şeflere plaketleri, DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı tarafından takdim edildi.

Mesleki eğitimlerin yanı sıra öğrenciler Göbeklitepe, Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep Mutfak Müzesi, Sıla Konağı ve Halfeti başta olmak üzere bölgenin önemli tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret ederek Güneydoğu Anadolu’nun kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Bölgesel mutfak kültürü, tarihi miras ve yerel yaşam pratikleri, öğrencilerin eğitim süreçlerine farklı bir bakış açısı kazandırdı.

“Toplumsal Değerlere Duyarlılık”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, bu tür faaliyetlerin öğrencilerin kültürel farkındalıklarını artırdığını ve toplumsal değerlere duyarlılık geliştirmelerine katkı sağladığını ifade etti.

“Öğrencilerin Çok Yönlü Gelişimine Katkı Sağlıyor”

DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı ise söz konusu gezilerin öğrencilerin akademik ve mesleki gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, turizm eğitiminin en önemli unsurlarından birinin farklı destinasyonların, kültürlerin ve gastronomik değerlerin yerinde deneyimlenmesi olduğunu vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Yorgancı, öğrencilerin sektör profesyonelleriyle bir araya gelmesinin, bölgesel mutfakları yerinde incelemesinin ve tarihi değerleri tanımasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, bu deneyimlerin öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağladığını kaydetti.