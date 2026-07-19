Köseoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Lefkoşa’da 3 büyük okulun sınav merkezi olarak kullanıldığı sınavın başarıyla tamamlanmasında payı olan 148 gözetmen, kurum personeli ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu polis mensuplarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve İrsen Küçük Ortaokulunda gerçekleştirilen ve bin 91 kişinin katıldığı Öğretmenliğe Giriş Ön Sınavında katılım oranının yüzde 92 olarak gerçekleştiğini belirten Köseoğlu, sınavda başarı oranının yüzde 59, en yüksek notun ise 100 olduğunu aktardı.

Köseoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Yapılan sınavlar sonrası resmi web sayfamızdan (khk.gov.ct.tr) açıklanan sonuçlar geçici sonuçlar olup, kesin sonuçlar üç (3) iş günü boyunca alınacak itirazların değerlendirilmesi sonrası kesinleştirilecektir.

Sonuçların kesinleşmesinden sonra 60 ve üzeri puan alıp başarılı olan adaylar branş sınavlarına Online başvuru yapabileceklerdir.”

Köseoğlu, Öğretmenliğe Giriş Ön Sınavı başarı belgelerinin ise, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı resmi web sayfasından (khk.gov.ct.tr). duyurulacak bir tarihte dağıtımına başlanacağını belirtti.

Sınav sonuçlarına Kamu Hizmeti Komisyonu’na ait resmi web sayfamızdan (khk.gov.ct.tr) ulaşılabilir.