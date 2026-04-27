DAÜ’den verilen bilgiye göre, İşletme ve Ekonomi Fakültesi BEA 5 amfisinde gerçekleştirilen seminerde Prof. Dr. Andreas Hendricks konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliğe, DAÜ-KAM Başkanı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tuna Karatepe, Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Zeki, İşletme Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Erkut, DAÜ-KAM Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun ve Doç. Dr. Seray Kabaran ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Hendricks gerçekleştirdiği seminerde Almanya’da mekânsal planlama ve arazi yönetimi, sürdürülebilir kentleşme, arazi kullanım politikaları ve planlama süreçlerinin değinerek, Almanya’daki uygulamaları örneklerle aktardı.

Mekansal planlama alanında güncel yaklaşımların değerlendirildiği etkinlikte, soru-cevap bölümü de yer aldı.

Etkinlik sonunda, DAÜ-KAM Başkanı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, Prof. Dr. Hendricks’e DAÜ logolu hediye takdim etti ve toplu fotoğraf çekildi.