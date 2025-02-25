Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Atasoylu tarafından yürütülecek olan poliklinikte taramalar ile ilgili muayeneler ve yönlendirmeler yanında, kanser taraması konusunda halkı eğitmek, yaşa ve diğer risk faktörlerine göre kanıta dayalı öneriler verilmesi de amaçlanıyor.

Kanıta dayalı kanser taramaları kişinin tıbbi geçmişi, aile geçmişi ve diğer risk faktörleri hakkında ayrıntılı sorgulama ile başlar. Uygun şekilde odaklanmış bir fizik muayene ile devam eder ve kişiye uygun kanser taramaları önerilir. Kanıta dayalı kanser taramaları cilt muayenesi, mamogram, meme ultrasonu, pap smear, HPV testi, kolonoskopi, dışkı veya kan testleri gibi testleri içerir. Tüm değerlendirmeler ve tarama testlerinin sonuçlarının gözden geçirilmesi ile planlamalar yapılır ve kişilere öneriler verilir. Kanser önlenebilir ve erken teşhis ile tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Merkez ve poliklinik ile ilgili detaylı bilgi veya randevu almak için 0 392 630 3851 numaralı telefon ile irtibata geçilebilir.