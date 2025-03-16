DAÜ-SEN Local’de gerçekleşen etkinliğe DAÜ öğrencileri ve akademik personel yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik kapsamında Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) temsilcileri Melis Güvensoy Okalpler ve Agita Beržanskaitė, “Kendimize Ait Bir Alan: Kesişimsel Kamusal Alanlarda Toplumsal Cinsiyet ve Anıtlar Üzerine Bir El Kitabı” adlı eserin tanıtımını gerçekleştirdi. Söyleşide kamusal alanda kadın ve sanat ilişkisi ele alınırken, katılımcılar konuyla ilgili görüş ve deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu.

İnteraktif bir ortamda gerçekleşen etkinlikte, toplumsal cinsiyet, anıtlar ve kamusal alan kavramları üzerine verimli bir tartışma ortamı yaratıldı. Katılımcılar, kadınların kamusal alandaki temsiliyeti ve sanatla olan ilişkisini farklı perspektiflerden değerlendirme fırsatı buldu.