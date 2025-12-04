Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kırıkkale Üniversitesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Ayrıca DAÜ, “Kayıp Mirasa Yolculuk: Bilim Tarihi ve İslam Medeniyetinin İnsanlığa Katkıları” başlıklı konferansa ev sahipliği yaptı.

İBTAV VE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İLE PROTOKOL İMZALANDI

3 Aralık 2025 Çarşamba günü, saat 12:00’de, DAÜ Senato Odası’nda DAÜ ile Kırıkkale Üniversitesi ve İBTAV arasında iş birliği protokolü imzalandı. Kırıkkale Üniversitesi ile imzalanan iş birliği protokolüne DAÜ adına Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kırıkkale Üniversitesi adına ise Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan imza koydu.

Öte yandan, İBTAV ile DAÜ arasında imzalanan iş birliği protokolüne DAÜ adına Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç, İBTAV adına ise İBTAV Başkanı Mecit Çetinkaya ve İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan imza attı.

Her iki kurum ile imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında karşılıklı eğitim ve araştırma programlarının geliştirilmesi, ortak çalışmalar yürütülmesi ve akademik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çeşitli ortak faaliyetlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Söz konusu Protokol İmza Töreni’ne DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, İbn-i Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, DAÜ VYK Üyeleri Halil İbrahin Orun, İsmail Güneş Güneşoğlu, Beyhan Gürgöze ve Servet Karabacak, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe ile Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici ile DAÜ senato üyeleri katıldı.

Hasan Kılıç: GURUR DUYUYORUZ

Protokol İmza Töreni’nde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, üniversitenin geçmişi ve kurumsal gelişimi hakkında bilgi vererek, bugün DAÜ’nün akademik vizyonuna önemli katkılar sunacak iş birliklerini resmileştirmek üzere bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

DAÜ’nün yükseköğretimi ve akademik gelişimi merkeze alan yaklaşımı doğrultusunda bu tür anlamlı protokollere imza atmaktan gurur duyduklarını belirten Prof. Dr. Kılıç, söz konusu iş birliklerinin eğitimden araştırmaya, akademik hareketlilikten bilimsel üretime kadar pek çok alana değer katacağını vurguladı.

Prof. Dr. Kılıç, protokollerin kurumların bilimsel kapasitelerini ortak değerler çerçevesinde buluşturarak daha güçlü bir akademik iş birliği ortamı oluşturacağına inandığını dile getirerek, hayırlı olmasını temenni etti.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü ile İBTAV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Aslan, gerçekleştirdiği konuşmada birçok kurum ve kuruluşla protokol imzaladıklarını belirterek, 169. protokolün DAÜ ile yapıldığını ifade etti. Protokolün iki temel amacı olduğunu aktaran Prof. Dr. Aslan, bunlardan ilkini üniversiteler arası iş birliği protokolünün imzalanması ve birkaç hafta içinde detaylandırılarak hayata geçirilmesi şeklinde açıkladı.

Diğer amacın ise İBTAV’ın misyonu doğrultusunda, Fuat Hoca’nın ışığında toplu bir bilim tarihinin nasıl olması gerektiğini dünyaya anlatmak olduğunu vurguladı.

İBTAV Başkanı Mecit Çetinkaya ise gerçekleştirilen protokolün ve konferansın hayırlı olmasını temenni ederek, katılımcılara teşekkür etti.

NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN: BİLİM TARİHİ, TEMEL SAHALARDAN BİRİDİR

İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, bilim tarihinin temel sahalardan biri olduğunu ifade ederek, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bu alana kendine özgü sebeplerle yönelmiş bir isim olduğunu belirtti.

Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in akademik çalışmalarını özellikle Müslüman bilim insanlarının, Avrupalı düşünürler tarafından ihmal edilmiş katkılarını belgelendirmeye adadığını söyledi. Bilim ve teknolojide ilerlemenin Batılı bir kültüre sahip olmayı zorunlu kılmadığını vurgulayan Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmalarının, Müslüman bir kimlikle de bilimde, tarihte ve teknolojide dünyanın zirvesinde yer almanın mümkün olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

İbn-i Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, yapılan çalışmaların her birinin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in mirasını yaşatacağını ifade ederek, “İstikbali hep göklerde aramayın; istikbal aynı zamanda köklerimizdedir” dedi. Prof. Dr. Gündüz, imzalanan protokollerin ve düzenlenen konferansın hayırlı sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, bilimsel vizyonlarını şekillendiren iki önemli iş birliğine ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, İBTAV ile imzalanacak protokolün, bilim tarihimizin köklü mirasını yeni nesillere aktarma konusundaki kararlılıklarının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Dr. Özcenk, Kırıkkale Üniversitesi ile yapılacak iş birliğinin ise eğitim ve araştırma alanlarında karşılıklı ilişkiye dayanan güçlü bir akademik ortaklığın başlangıcını oluşturduğunu belirtti. Dr. Özcenk, her iki iş birliğinin de hayırlı olmasını temenni ederek sözlerini tamamladı.

Gerçekleştirilen imza töreninin ardından DAÜ VYK Başkanı Dr. Özcenk tarafından İbn-i Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz’e, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç tarafından ise Kırıkkale Üniversitesi Rektörü ile İBTAV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Aslan, İBTAV Başkanı Mecit Çetinkaya ve İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan’a gümüş tabak takdim edildi.

"KAYIP MİRASA YOLCULUK: BİLİM TARİHİ VE İSLAM MEDENİYETİNİN İNSANLIĞA KATKILARI" KONULU KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İş birliği protokol töreninin ardından saat 14.30’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda “Kayıp Mirasa Yolculuk: Bilim Tarihi ve İslam Medeniyetinin İnsanlığa Katkıları” konulu konferans gerçekleştirildi. Konferans, bilim tarihindeki önemli kırılma noktaları ve İslam medeniyetinin insanlığa kazandırdığı değerlerin farklı perspektiflerden ele alınmasıyla dikkat çekti.

Konferansın konuşmacıları arasında Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Başkanı Mecit Çetinkaya, İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü ile İBTAV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Aslan yer aldı.

Konferans kapsamında konuşmacılar, medeniyet tasavvuru, ilim geleneği, tarihsel süreklilik ve modern dünyaya yansımaları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunarak katılımcılara zengin içerikli bir program sundu.

Söz konusu konferansa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Vakıflar Dairesi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, İbn-i Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, DAÜ VYK Üyeleri Beyhan Gürgöze ve Servet Karabacak, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici ile fakülte dekanları, bölüm başkanları, akademik ve yönetsel personel ile öğrenciler katıldı.

NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN: İSLAM MEDENİYETİ ASIRLAR BOYUNCA BİLİMSEL ÜRETİMDE ÖNCÜ OLDU

Konferansta konuşma gerçekleştiren İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin’i tanıma sürecinden bahsederek, kendisinin bilim tarihinde benzersiz bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hem Türkiye ile bağının güçlendirilmesine hem de Frankfurt’ta yürüttüğü çalışmaların İstanbul’a kazandırılmasına yönelik yürütülen süreci aktaran Erdoğan, İslam medeniyetinin asırlar boyunca bilimsel üretimde öncü olduğunu, medeniyetin ilerlemesinin din ya da kültür farklılıklarından değil, çalışmaktan ve bilimi insanlığın ortak mirası olarak benimsemekten geçtiğini ifade etti.

Müslüman gençlerin özgüvenlerini diri tutarak bilim ve teknoloji alanında yeniden öncü olabileceklerini belirten Erdoğan, Türkiye’nin “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun da bu iddiayı destekleyen güçlü bir hedef olduğunu vurguladı.

MECİT ÇETİNKAYA: MÜMLÜMANLARIN İNSANLIK BİLİM MİRASINDAKİ YERİ ÇOK GÜÇLÜ VE VAZGEÇİLMEZ

İBTAV Başkanı Mecit Çetinkaya ise konuşmasında Prof. Dr. Fuat Sezgin’in özgeçmişi ve çalışmalarından bahsederek, Müslüman bilim insanlarının tarih boyunca ortaya koyduğu büyük başarıları anlamak açısından Prof. Dr. Sezgin’in son derece önemli bir isim olduğunu vurguladı.

Konuşmasında, Müslüman bilim insanlarının bilimi nasıl sistematik şekilde ele aldıklarını ve Batı’nın bilimsel birikimini büyük ölçüde İslam dünyasından öğrendiğini ifade eden Çetinkaya, Batılı toplumların zamanla bu hakikati örtmeye çalıştıklarını söyledi.

Çetinkaya, İbn-i Sina’dan Müslüman coğrafyacıların haritalarına kadar pek çok örnek üzerinden İslam dünyasının bilim tarihindeki belirleyici rolünü hatırlatarak, Müslümanların insanlık bilim mirasındaki yerinin çok güçlü ve vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Hasan Kılıç: BİLGİ, BİLİM, BİLGELİK VE GELECEK

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı konuşmada, konferansın, İslam medeniyetinin insanlığın ortak bilim mirasındaki müstesna yerini hatırlatan önemli bir buluşma olduğunu ifade etti.

Müslüman bilim insanlarının yüzyıllar boyunca geliştirdiği yöntemlerin modern bilimin temellerini şekillendirdiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, bilimin evrensel niteliğinin ve kültürler arası etkileşimin insanlığın ilerleyişindeki rolünü vurguladı.

DAÜ’nün bilime yalnızca akademik üretim olarak değil, toplumsal gelişimin en güçlü dinamiklerinden biri olarak baktığını dile getirerek, “Bilgi, bilim, bilgelik ve gelecek” anlayışıyla öğrencilerine en nitelikli araştırma ve eğitim ortamını sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Kılıç, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in ilmi mirasını yaşatan İBTAV’a teşekkür ederken, DAÜ ile Kırıkkale Üniversitesi ve İBTAV arasında imzalanan iş birliği protokollerinin eğitim ve araştırma alanlarına önemli katkılar sunacağını belirtti.

ERSAN ASLAN: BİLİMİN BÜTÜN DALLARI BİRBİRİNİ ETKİLİYOR

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü ve İBTAV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Aslan, gerçekleştirdiği konuşmasında, bugünün gençlerinin yıllar sonra bu buluşmadan hatırlayacakları önemli izler taşıyacağını ifade etti.

Prof. Dr. Aslan, geçmişini bilen ve bugününü doğru okumayı başaran bireylerin geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini vurgulayarak bu noktada ailenin, kendini tanımanın ve öz farkındalığın önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Aslan, geçmişteki ilmi birikimin ve yeteneklerin geleceği şekillendirmede güçlü bir rol oynadığını belirterek, bilimin bütün dallarının birbirini etkilediğini vurguladı. Bir toplumun ortaya koyduğu bilimsel çalışmaların diğer toplumlara da ışık tuttuğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.

Konferansta, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç tarafından İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, İBTAV Başkanı Mecit Çetinkaya ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü ile İBTAV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Aslan’a hediye takdim edildi.