Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), “KKTC Girişimcilik ve İnovasyon Ekosisteminin Durum Tespiti, Strateji ve Eylem Planı Çalıştayı”na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 17 Kasım 2025 Pazartesi günü, saat 08.45’te Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda başlayacak olan çalıştay, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile Inventionland MENA firmasının değerli sponsorluklarıyla düzenlenecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde girişimcilik ve inovasyon alanlarında sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve ortak bir vizyon oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumdan geniş bir paydaş kitlesini bir araya getirecek.

Tüm hazırlıkları bilimsel, kapsayıcı ve uygulamaya dönük bir anlayışla yürütülen çalıştayın koordinasyonunu, DAÜ İleri Teknoloji Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Davut Solyalı üstlenecek. Girişimcilik ve inovasyon alanında uluslararası düzeyde deneyime sahip Prof. Dr. Mehmet Başar ve Ufuk Batum ise, DAÜ İleri Teknoloji Ar-Ge Müdürü Doç. Dr. Davut Solyalı moderatörlüğünde gerçekleştirilecek oturumlarda deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

AMAÇ: GERÇEK VERİLERLE, GERÇEKÇİ STRATEJİLER

Çalıştayın temel amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin mevcut durumunu bilimsel bir çerçevede analiz etmek; güçlü yönleri pekiştirip gelişim alanlarını belirleyerek uygulanabilir bir stratejik eylem planı oluşturmak olarak belirtiliyor.

Kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, yatırımcılar ve girişimciler bu platformda bir araya gelerek ortak akılla ülkenin yenilikçilik vizyonunu şekillendirecek. Bu güçlü akademik ve pratik birliktelik, çalıştayı yalnızca bir tartışma zemini olmaktan çıkarıp, ülke politikasına yön verebilecek nitelikte bir hareket planı oluşturma çalışması haline getirecek.

“DAÜ, BİLGİNİN ÜRETİLDİĞİ, PAYLAŞILDIĞI VE TOPLUMSAL DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ BİRLEŞTİRİCİ BİR MERKEZDİR”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, çalıştay öncesinde yaptığı açıklamada üniversitenin üstlendiği öncü rolü şu sözlerle vurguladı: “Doğu Akdeniz Üniversitesi, sadece bir eğitim kurumu değil; bilginin üretildiği, paylaşıldığı ve toplumsal değere dönüştürüldüğü birleştirici bir merkezdir. Üniversitemiz, kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini aynı masa etrafında buluşturarak girişimcilik ve inovasyon alanında ortak aklın üretildiği bir köprü görevi görecektir.

DAÜ olarak hedefimiz, ülkemizin insan kaynağını, yaratıcılığını ve girişimci ruhunu destekleyen; fikirleri eyleme, potansiyeli değere dönüştüren kapsayıcı bir lokomotif olmaktır. Bu çalıştay, yalnızca bugünü değil, yarının üretken, yenilikçi ve rekabet gücü yüksek KKTC’sini inşa etme yolunda önemli bir başlangıç olacaktır.”

Çalıştay kapsamında katılımcılar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemindeki güçlü ve geliştirmeye açık alanları, fırsat ve tehditleri SWOT analizi yöntemiyle belirleyecek. Ardından stratejik alanlar ve öncelikler tespit edilerek, eylem planları oluşturulacak ve önceliklendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.