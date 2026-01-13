Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde, 17 Kasım 2025 tarihinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen “KKTC Girişimcilik ve İnovasyon Ekosisteminin Durum Tespiti, Strateji ve Eylem Planı Çalıştayı”na ait rapor, DAÜ İleri Teknoloji Ar-Ge Enstitüsü (İTAGE) tarafından yayımlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) girişimcilik ve inovasyon alanlarında sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve ortak bir vizyon oluşturmak amacıyla düzenlenen çalıştay, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumdan geniş bir paydaş kitlesini bir araya getirdi.

Çalıştaya ilişkin rapor; Prof. Dr. Mehmet Başar ve Ufuk Batum’un danışmanlığında, Baş Raportör Dr. Hülya Bulut, Baş Editör Prof. Dr. Ebru Oğuz ve Editör Doç. Dr. Davut Solyalı tarafından hazırlandı.

Raporda, KKTC girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin mevcut durumu çok boyutlu bir analizle ele alınırken; ülkenin ekonomik dönüşüm kapasitesini belirleyen yapısal unsurlar değerlendirildi. Finansal yapı, düzenleyici çerçeve, dijital altyapı, beşerî sermaye, ticarileşme süreçleri ve uluslararası erişim kapasitesi gibi temel alanlarda kapsamlı bir durum tespiti yapıldı.

Gerçekleştirilen SWOT analizi, KKTC’nin yükseköğretim ekosistemi, genç ve çok kültürlü nüfusu ile dijitalleşmeye yüksek uyum kapasitesinin önemli bir kalkınma potansiyeli sunduğunu ortaya koydu. Buna karşın mevzuattaki dağınıklık, finansman araçlarının sınırlılığı, altyapı eksiklikleri, ticarileşme kapasitesindeki zayıflıklar ve uluslararası tanınırlık sorunlarının, ekosistemin ölçeklenebilir gelişiminin önündeki temel yapısal engeller olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca inovasyon ve girişimcilik temelli kalkınma yaklaşımı doğrultusunda hazırlanan stratejik çerçeve ve eylem planlarına da yer verildi. Finansal araçların çeşitlendirilmesi, Teknoloji ve İnovasyon Çatı Kanunu ile düzenleyici uyumun sağlanması, dijital ve veri altyapısının güçlendirilmesi, üniversite–sanayi–girişimci iş birliğinin kurumsallaştırılması ve uluslararası iş birliği ağlarının genişletilmesi öncelikli müdahale alanları olarak öne çıktı.

Rapor, KKTC’nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için inovasyon ve girişimcilik odaklı kalkınma modeline gecikmeksizin geçilmesi gerektiğine dikkat çekerken; bu dönüşümün ekonomik çeşitlenme, küresel değer zincirlerine entegrasyon ve dış şoklara karşı dayanıklılık açısından stratejik önem taşıdığına işaret etti. Yayımlanan raporun, KKTC’nin bölgesel ölçekte yenilikçi ve rekabetçi bir ekonomik aktör hâline gelmesine katkı sağlaması ve ülkenin uzun vadeli kalkınma vizyonuna yön vermesi hedefleniyor.

Hasan Kılıç: DAÜ DÖNÜŞÜMDE YÖN VEREN BİR AKTÖR OLMAYI HEDEFLİYOR

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğe yönelik kalkınma vizyonunda da girişimcilik, inovasyon ve dijital dönüşüm stratejik bir öneme sahiptir. DAÜ olarak bu dönüşüm sürecine bilimsel ve stratejik katkı sunmak amacıyla ev sahipliğini yaptığımız çalıştay, ülkemizin girişimcilik ve inovasyon kapasitesini bütüncül bir bakış açısıyla ele almıştır.

Söz konusu rapor, KKTC’nin rekabetçi, sürdürülebilir ve uluslararasılaşmış bir inovasyon ekosistemi oluşturma hedeflerine ışık tutmayı amaçlamaktadır. DAÜ, bu raporda ortaya konan önerilerin somut ve uygulanabilir politikalara dönüştürülmesi sürecinde aktif sorumluluk üstlenmeyi; kamu, özel sektör ve akademi arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve girişimci gençlerimize rehberlik etmeyi temel görev olarak görmektedir. DAÜ bu dönüşümde izleyen değil; yön veren, model oluşturan ve ölçeklendiren bir aktör olmayı hedeflemektedir.”

Yayımlanan rapora aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: https://itage.emu.edu.tr/tr/aktiviteler