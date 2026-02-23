Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 17.30’da DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda oynanacak açılış karşılaşmalarıyla başlayacak.

Her hafta çarşamba günleri gerçekleştirilecek karşılaşmalar, 17.30, 18.30 ve 19.30 saatlerinde oynanacak. Turnuva, üniversite kampüsünde sporun birleştirici gücünü ve toplumsal dayanışmayı ön plana çıkaran önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Toplam 10 takımın katılım göstereceği ve master kategoride düzenlenecek turnuva, yalnızca sportif bir organizasyon olmanın ötesinde, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerin anısını yaşatmayı amaçlıyor. Organizasyon, onların temsil ettiği umut, dayanışma, mücadele ve sorumluluk bilincini genç kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Spor aracılığıyla toplumsal hafızanın canlı tutulması, birlikte iyileşme kültürünün güçlendirilmesi ve geleceğe ortak sorumluluk duygusuyla bakılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Üniversite, kamu kurumları ve toplumun farklı kesimlerinden sporcuları bir araya getirecek turnuva; rekabetin ötesinde dostluk, saygı ve birliktelik değerlerini ön plana çıkaracak.

Turnuva kuralları gereği her takımın sahada en az iki kadın sporcu bulundurması zorunlu olacak. Bu uygulamayla kadın sporcuların aktif katılımının artırılması, kapsayıcı spor anlayışının desteklenmesi ve eşitlikçi takım kültürünün teşvik edilmesi hedefleniyor.