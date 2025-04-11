“Çok Geçişli Rejeneratif Dolaylı Tip Evaporatif Soğutma Sistemi” ile “Hareketli Yataklı Modüler Termokimyasal Isı Depolama Sistemi ve Yöntemi” başlıklı patentlenen buluşlarıyla Doç. Dr. Aydın, DAÜ’nün araştırma odaklı vizyonuna katkı sağlamaya devam ediyor.

Çok Geçişli Rejeneratif Dolaylı Tip Evaporatif Soğutma Sistemi

Doç. Dr. Devrim Aydın tarafından geliştirilen ve 2023 007373 patent tescil numarasına sahip olan “Çok Geçişli Rejeneratif Dolaylı Tip Evaporatif Soğutma Sistemi”, geleneksel klima sistemlerine kıyasla %75’e varan enerji tasarrufu sağlayarak, çevre dostu bir alan soğutma çözümü sunuyor. Yalnızca su kullanarak çalışan bu yenilikçi sistem, çevreye zararlı soğutucu akışkanlar içermiyor ve klasik evaporatif soğutuculardan farklı olarak havaya su buharı katmadan serinlik sağlıyor. Bu özellik, nem oranını artırmadan serinlik sunmanın yanı sıra kapalı alanlarda konforlu bir kullanım imkânı yaratıyor. Özellikle sıcak ve kuru iklim bölgeleri için sürdürülebilir ve düşük maliyetli bir alternatif olarak öne çıkan sistem, rejeneratif yapısıyla enerji dönüşümünü daha verimli hâle getiriyor ve dış ortamdan sürekli taze hava sağlayarak iç mekân hava kalitesini de artırıyor.

Hareketli Yataklı Modüler Termokimyasal Isı Depolama Sistemi ve Yöntemi

Doç. Dr. Devrim Aydın ile DAÜ Makine Mühendisliği doktora programı mezunu Dr. Marzieh Rezaei tarafından geliştirilen ve 2023 009578 patent tescil numarasıyla kayıt altına alınan “Hareketli Yataklı Modüler Termokimyasal Isı Depolama Sistemi ve Yöntemi”, ısı enerjisinin termokimyasal yöntemle yüksek verimle ve uzun süreli olarak depolanmasını sağlıyor. Geliştirilen sistem, modüler yapısı ve hareketli yatak teknolojisi sayesinde, güneş enerjisinden endüstriyel atık ısının geri kazanımına kadar geniş bir uygulama alanı sunuyor. Yaz döneminde yoğun olarak elde edilen güneş enerjisinin depolanarak kış aylarında alan ısıtmasında kullanılması hedeflenen bu teknoloji; elektrik, doğalgaz ve katı yakıt tüketimini azaltarak enerji maliyetlerinin düşürülmesini ve karbon emisyonlarının azaltılmasını mümkün kılıyor. Mevcut güneş enerjili su ısıtıcılarıyla entegre edilebilir yapıda olması ve yerli üretime elverişli tasarımı sayesinde, sistemin ülkemizde yeşil teknoloji odaklı ekonomik kalkınmaya katkı sağlaması bekleniyor.

Enerji Sistemleri Alanında Uluslararası Potansiyel

DAÜ Makine Mühendisliği Bölümü tarafından geliştirilen bu iki önemli buluş, iklim değişikliğiyle mücadele, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı gibi küresel sorunlara yönelik mühendislik temelli çözümler sunuyor. Bu sistemlerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) başlatılacak pilot uygulamalarla hayata geçirilmesiyle birlikte, bölgesel enerji politikalarına katkı sağlaması ve DAÜ’nün Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) odaklı vizyonunu daha da güçlendirmesi hedefleniyor. Üniversitenin araştırma odaklı vizyonunun ve akademik kadrosunun kalitesinin bir göstergesi olan bu başarı, uluslararası iş birlikleri ve teknoloji transferi açısından da büyük bir potansiyel barındırıyor.

Söz konusu sistemlerin, önümüzdeki süreçte daha kompakt, tasarruflu ve geniş ölçekli çözümler sunacak şekilde geliştirilmesi planlanmakla birlikte, sıfır enerjili binalar, yeşil kampüsler ve çevreci sanayi bölgeleri gibi gelecek odaklı uygulamalarda aktif rol alması hedefleniyor.

“Araştırma ve Geliştirme Vizyonunun Somut Bir Yansıması”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada “Üniversitemiz bünyesinde geliştirilen bu tür yenilikçi çalışmalarla gurur duyuyoruz. Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Devrim Aydın ve doktora mezunumuz Dr. Marzieh Rezaei’nin enerji teknolojileri alanında elde ettikleri bu iki önemli patent, üniversitemizin araştırma ve geliştirme vizyonunun somut bir yansımasıdır. Söz konusu sistemlerin sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve çevre dostu çözümler üretme noktasında sağlayacağı katkılar, yalnızca akademik değil aynı zamanda toplumsal ve ekonomik anlamda da büyük önem taşımaktadır. DAÜ Rektörlüğü olarak, bilimsel üretkenliği teşvik eden bu başarıların artarak devam etmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz.” ifadelerini kullanarak Doç. Dr. Aydın ve Dr. Rezaei’yi tebrik etti ve başarılarının devamını diledi..