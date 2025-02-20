TEPDAD, Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME) tarafından uluslararası standartların denetimi ve akreditasyonu için yetkilendirilmiş bir kuruluş olup, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Kalite Güvence Ajansları Birliği’ne tam üyedir.

Hem Türkiye’de hem KKTC’de Bir İlk

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında ortak yürütülen Uluslararası Tıp Programı hem Türkiye’de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk uluslararası akreditasyona sahip olan ortak tıp programı olma özelliğini taşıyor. Söz konusu akreditasyon öğrencilere uluslararası kariyer fırsatlarının devamlılığını sağlarken, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin de dünya çapındaki saygınlığını pekiştirmiş oldu.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu, fakültenin geleceğin iyi hekimlerini hep daha ileriye giderek yetiştirme konusundaki kararlılığını, TEPDAD akreditasyonu ile taçlandırarak sürdüreceğini vurguladı. Doç. Dr. Güzoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Halihazırda Dünya Tıp Fakülteleri Listesi’nde yer alan ve birçok mezunu uluslararası sınavlar ile kariyerlerine başarıyla devam eden programımız, bu akreditasyon ile eğitim standartlarını taçlandırarak söz konusu listelerde yer almaya devam edecektir. Özellikle, 2023 yılı itibarıyla sadece akredite tıp fakültelerinden mezun olan öğrencileri kabul edeceğini açıklayan United States Medical Licensing Examination (USMLE) başta olmak üzere, yurt dışındaki denklik sınavlarına giriş imkânına sahip olunması, öğrencilerimiz için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Akreditasyon sürecinde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve mezunlarımıza teşekkür ederiz.” M.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Şehirli ise “Bu akreditasyon, ortak programımızın uluslararası standartlara uygunluğunu tescillemekle kalmamış, aynı zamanda mezunlarımızın küresel kariyer fırsatlarını güçlendirmiştir” ifadelerini kullandı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “TEPDAD akreditasyonu, üniversitemizin tıp alanında verdiği eğitim kalitesini bir kez daha gözler önüne sermektedir. DAÜ olarak vizyonumuz bölgede lider ve en çok tercih edilen üniversite olmanın yanında öğrencilerimize dünya çapında tanınan ve prestijli bir eğitim sunmaktır. Üniversitemizin her bir fakültesinin aldığı uluslararası akreditasyonlar, mezunlarımızın yurt dışında da başarılı kariyer yapabilmeleri için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Türkiye ve KKTC’de bir ilk olan TEPDAD akreditasyonu çalışmalarında emeği geçen tüm akademik ve idari personelimizi, öğrencilerimizi ve mezunlarımızı kutlarım.”

