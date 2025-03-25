Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DAÜ öğrencilerine yönelik turnuvada, A kategorisinde Ali Doğan Nay birinci, Tuğra İstillözlü ikinci, Furkan Yurtal ise üçüncü; B kategorisinde ise Nehir Cantaş birinciliği elde ederken, Atakan Topal ikinci, Mert Günlü ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri Spor İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Aydın Kayol, Spor İşleri Müdürlüğü personeli Ecevit Savaş Cankat ve Alex Zabolotkov tarafından takdim edildi.

Merhum Aleksandr Zabolotkov’un oğlu Alex Zabolotkov, etkinlikte yaptığı konuşmada, babasının anısına satranç turnuvası düzenleyenlere teşekkürlerini sunarak, “Harika bir etkinlikti. Burada müthiş bir ortam ve güçlü bir dostluk atmosferi var” dedi.

2003 yılında, DAÜ’de yükseköğrenim eğitimine başlayan ve doktora eğitiminin ardından şu anda üniversitede akademisyen olarak görev yapan Alex Zabolotkov, DAÜ’nün, sadece akademik anlamda değil, spor alanında da önemli imkanlara sahip bir üniversite olduğunu belirtti.