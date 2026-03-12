Atan yazılı açıklamasında, alınan kararların çalışanların ve dar gelirli kesimlerin zaten zayıflayan alım gücünü tamamen çökme noktasına getirdiğini belirterek hükümeti eleştirdi.

Yapılan zamların yalnızca akaryakıt fiyatlarını artırmakla kalmadığını kaydeden Atan, bunun zincirleme şekilde tüm ürün ve hizmetlere yeni zamlar getireceğini söyledi. Elektrik üretiminde kullanılan yakıt maliyetlerinin artmasıyla birlikte elektrik zammının da kaçınılmaz hale gelebileceğini ifade eden Atan, vatandaşın her geçen gün daha da ağırlaşan bir ekonomik yükün altına itildiğini söyledi.

Dünyada savaş ortamının hâkim olduğu, bölgedeki gerilimlerin turizmi ve ekonomiyi doğrudan etkilediği bir dönemde böylesi kararların işletmeleri de zor durumda bırakacağını belirten Atan, özellikle küçük esnaf ve turizm sektöründeki işletmelerin ciddi zarar görebileceği uyarısında bulundu.

Hükümetin vatandaşını koruması gerekirken zam üstüne zam yaparak toplumun ekonomik dengesini bozduğunu savunan Atan, bu politikaların yalnızca ekonomik değil, sosyal sonuçlar da doğuracağını vurguladı.

“İnsanlarımızın sabrı tükeniyor.” diyen Atan, çalışanların, emeklilerin ve dar gelirli kesimlerin yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, “Vatandaşın cebinde para kalmadı. Alım gücü eridi, geçim derdi her eve girdi. Böylesi bir dönemde hükümetin görevi halkını korumaktır. Ancak bugün yapılanlar bunun tam tersidir. Zam üstüne zam yaparak insanların yaşam dengesini bozuyorsunuz. Bu tablo toplumsal sorunları da beraberinde getirecektir.” ifadelerini kullandı.

Metin Atan, çalışanların ve dar gelirli kesimlerin korunması için acil ekonomik tedbirler alınması çağrısında da bulundu.