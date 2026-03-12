Atatürk Kültür Merkezi’nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, bazı milletvekilleri, bürokratlar ile şehit ve gazilerin aileleri katıldı.

Törende, Başbakan Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ile Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, toplam 214 kişiye Şehit Eşi, Şehit Ebeveyni ve Yakınları, Malul, Malul Gazi ve Yakınları Kartı’nın takdimi yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ilk kart takdimini Baf’ta gerçekleşen çatışmalarda yaralanan ve bir ay hastanede yatan Başbakan Ünal Üstel’e yaptı.

-Üstel: “Hiçbir endişemiz kalmadı. En güvenli bölge KKTC’dir”

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bugün özgür yaşamalarının, şehitler ve gazilerin mücadelesi sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

Üstel, “Kıymetli şehit aileleri, değerli malul gazi kardeşlerim ve sevgili Kıbrıs Türk Halkı, bu anlamlı günde sizlerle beraber olmaktan büyük onur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin Osmanlı'nın adayı İngilizlere devrinden sonra başladığını kaydeden Üstel, bu süreçte Kıbrıs Türkü’nün yılmadan, korkmadan, toprağını terk etmeden mücadele ettiğini vurguladı.

Üstel, “Bu mücadelenin başında destek aldığımız tek ülke Anavatan Türkiye Cumhuriyeti idi. Dün de öyleydi. Bugün de öyle” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk halkının Rumlarla ortaklık kurduğunu ancak Rumların Türkleri bu ortaklıktan atmak için katliamlar yaptığını anlatan Üstel, Kıbrıs Türkü’nün hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmediğini söyledi.

Üstel, Kıbrıs Türklerinin yaşadığı tarihsel süreç hakkında da konuşarak, 15 Temmuz 1974’te darbe yaşandığını, Rumların önce birbirlerini öldürdüklerini, sonrasında ise Türklere saldırmaya başladıklarını vurgulayarak, 20 Temmuz 1974’te Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekâtı ile sadece Türklere değil, Rumlara da barış geldiğini aktardı.

Konuşmasında, bugün Gazze’de yaşananlara da dikkat çeken Üstel, dünyanın gözü önünde Gazze’ye çoluk çocuk demeden bombalar atıldığını ve ne Avrupa Birliği ne de Birleşik Milletlerin ağızlarını açmadıklarını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, Amerika ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını eleştirerek, bu saldırılar sonucunda 165 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Üstel, saldırıların halen devam ettiğini ve uluslararası arenada kendilerine dur diyen kimsenin olmadığını vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum kesiminin bu hassas süreçte Avrupa Birliği’nden destek aldığına da işaret eden Üstel, Fransa, Almanya, İngiltere, Yunanistan ve Amerika’nın kendilerine destek verdiğini kaydetti.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türkü'nü güvenceye almak için her türlü tedbir aldığını da vurgulayarak, adaya F-16 uçaklarının konuşlandırıldığını anımsattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 10 dakika ileride olduğunu ve gerekli tüm hava savunma sistemlerini KKTC’de konuşlandırdığını dile getiren Üstel, “Hiçbir endişemiz kalmadı. En güvenli bölge KKTC’dir.” dedi.

Rum Yönetimi Başkanının ‘Kıbrıs adası AB güvenliği altındadır’ açıklamalarına da işaret eden Üstel, “Bizim AB'nin güvenliğine ihtiyacımız yok. Bizim güvenliğimizi Türkiye Cumhuriyeti sağlar.” ifadelerini kullandı.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının 50 yıl boyunca federasyon kurulması için mücadele yaptığını ancak kendilerinin artık o sayfayı kapattıklarını dile getirerek, “Bizim devletimiz var. Bayrağımız var. Bizim Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti var.” ifadelerine yer verdi. Bu zihniyete karşı amaçlarının KKTC Devleti'ni daha da güçlendirmek olduğunu söyleyen Üstel, Hükümet’e geldikleri ilk günden itibaren yarım kalan tüm projeleri tamamlama sözü verdiklerini ve bugün de çok önceden yapılması gereken bir çalışmayı tamamladıklarını duyurdu.

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde kaybedilen mücahitleri, Türkiye’den gelen Mehmetçikleri ve malul gazileri anarak, onların fedakârlıklarının unutulmadığını vurguladı.

Üstel, Türkiye ile yapılan istişareler sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir protokol imzaladıklarını da açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel, Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun destekleriyle, bugün malul gazilere ve şehit ailelerine kartların dağıtılacağını kaydetti.

Üstel, “Sizler bunları çoktan hak ettiniz.” ifadelerini kullanarak, tüm kart sahiplerinin bu kartlardan istifade etmelerini istedi.

-Girne Askeri Hastanesi, Genel Kurul'da değerlendirildikten sonra halkın kullanımına açılabilir

Bir soru üzerine Girne Askeri Hastanesi’nin kullanımı hakkında da açıklamada bulunan Üstel, konunun ilgili komitede olduğunu, komitenin çalışmalarını tamamlaması durumunda Pazartesi günü konunun Genel Kurul’a sevk edilebileceğini ve kararın Genel Kurul’da değerlendirilmesi ve Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından hastanenin vatandaşların kullanımına açılabileceğini ifade etti.

-Hasipoğlu: “Türk Hava Yolları'ndaki seferlerden yüzde elli indirim imkânı sağlanacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, şehit yakınları ve gazilere kartların dağıtılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, uygulamanın Türkiye sınırları içinde de geçerli olacağını açıkladı.

Bakan Hasipoğlu, Kıbrıs Türk halkının özgür ve egemen bir devlet çatısı altında yaşayabiliyorsa bunu canlarını feda eden şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını belirtti. Hasipoğlu, “Bizler de Sayın Başbakanımız Ünal Üstel’in başkanlığında hükümet olarak onların emanetlerine sahip çıkmayı sadece bir görev olarak değil tarihi bir vefa borcu olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın imzaladığı protokolle, kartların kapsamının Türkiye sınırları içine de sirayet ettiğini aktaran Hasipoğlu, kart sahiplerinin kamu sosyal tesislerinden yararlanabileceğini, müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş yapabileceğini, devlet tiyatrolarından faydalanabileceğini, Kredi ve Yurtlar Kurumu burslarında öncelik hakkına sahip olacağını ve yükseköğrenimde harç ile ücret muafiyetinden yararlanabileceğini belirtti. Hasipoğlu ayrıca, Türk Hava Yolları seferlerinden yüzde 50 indirim imkânı sağlanacağını duyurdu.

Hasipoğlu, yapılan çalışmayı devletin şehitlerine ve gazilerine duyduğu minnetin, saygının ve vefanın somut bir göstergesi olarak değerlendirerek, katkıda bulunanlara teşekkür etti. “Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacak. Bu mücadeleyi veren kahramanlarımızın emanetleri her zaman baş tacı olacaktır.” dedi.

Konuşmasında İran-İsrail-ABD savaşına da değinen Hasipoğlu, F-16 uçakların Türkiye’den ülkeye 10 dakikada geldiğini belirterek, “Bu toprakların güvenliği Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı altındadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları dokunulmazdır. Avrupa Birliği hiçbir zaman ne bu adanın ne de Avrupa’da yaşayan insanların güvenliğini sağlayamamıştır.” ifadelerini kullandı.

-Gardiyanoğlu: “Tüm kapılar Bakanlığımıza açıldı”

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, kartların hazırlanması sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Başbakan Üstel’in ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın desteğiyle sürecin tüm kapılarının açıldığını belirtti.

Eski Bakan Sadık Gardiyanoğlu, törende yaptığı konuşmada, hazırlığı kendi bakanlığı döneminde başlayan kartlarla ilgili emeği geçenlere teşekkür etti.

Gardiyanoğlu, kartlarla ilgili yürütülen süreci aktardı ve konuyu Başbakan Ünal Üstel’e ilettiğini, Başbakan’ın da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştüğünü, böylece sürecin tüm kapılarının kendilerine açıldığını anlattı.

Eski Bakan ayrıca, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit’e teşekkür etti.

-Ecevit: “Kardeş, torun, gelin, damat ve diğer aile üyeleri kapsam dışında”

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, ülkede huzur ve güven ortamını sağlayan şehitlerin ve gazilerin yakınlarına yönelik bir ödevlerini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kartların kapsamını anlatan Ecevit, şehit eşi, şehit çocuğu, şehit ebeveyni, malül gazi, mahlul gazi eşi ve malül gazi çocuklarının kart alabileceğini ancak kardeş, torun, gelin, damat ve diğer aile üyelerinin kapsam dışında olduğunu belirtti.

Kart sahiplerinin istifade edebileceği daha çok alanın yaratılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile istişarelerinin sürdüğünü kaydeden Ecevit, kartın kullanım alanıyla ilgili bilgiye Daire’nin internet adresinde ulaşılabileceğini aktardı.

Ecevit, Başbakan Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, eski bakan Sadık Gardiyanoğlu, Şehit Ailesi ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Dairesi personeline teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

-Benan: “Kart, ‘Biz sizi unutmadık, daima yanınızdayız!’ mesajını taşıyor

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan törende yaptığı konuşmada, vatanın can verilerek, kan dökülerek ve fedakârlıkla kazanıldığını söyleyerek, canlarını hiç tereddüt etmeden feda eden şehitlerin milletin kalbinde ebediyen yaşayacak en yüce kahramanlar olduklarını ifade etti.

Konuşmasında malül gazilere de seslenen Benan, “Gösterdiğiniz kahramanlık, milletimizin hafızasında daima saygıyla anılacak; gelecek nesillere vatan sevgisinin en güçlü örneklerinden biri olarak aktarılacaktır.” dedi.

Benan, Şehit Eşi, Şehit Ebeveyni ve Yakınları, Malul, Malul Gazi ve Yakınları için hazırlanarak, dağıtımı yapılacak kartın tasarımının kendisine ait olduğunu belirterek, “Bugün sizlere takdim edeceğimiz kartlar, devletimizin sizlere duyduğu vefanın ve minnetin bir nişanesidir.” şeklinde konuştu.

Dernek olarak, Ekim 2022’de TC Cumhurbaşkanlığı’na başvuruda bulunduklarını dile getiren Benan, yaklaşık üç buçuk yıl süren çalışmaların ardından resmi protokolün imzalandığını açıkladı.

Benan, bu sürecin hayata geçmesinde katkı koyan herkese teşekkür ederek, her şehit yakını, malül gazi ve aileleri için hazırlanan kartın, ‘Biz sizi unutmadık, daima yanınızdayız!’ mesajını taşıdığını vurguladı.

- Kartı Hak Sahiplerinin yararlanacağı imkânlar

Kart sahipleri, müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanma hakkı, Devlet Tiyatroları’ndan ücretsiz yararlanma hakkı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs Önceliği hakkı, Yüksek Öğrenim Harç ve Ücret Muafiyeti Hakkı, THY ile imzalanan protokol kapsamında KKTC-Türkiye arasında karşılıklı seferlerde ekonomi sınıfı net ücretler üzerinden vergiler hariç yüzde 50 oranında indirim hakkı sahibi olacak.

Kartın kullanım alanıyla ilgili bilgiye http://shd.gov.ct.tr/SHD-KART adresinden ulaşılabilir.