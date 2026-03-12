Polis, 08.03.2026 tarihinde saat 05.30 sıralarında Gönyeli’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca FV 290 plakalı salon aracı Gönyeli Çemberi’nden Güzelyurt istikametine dikkatsiz bir şekilde kullanan A.A.A.İ.’nin, seyrettiği yol üzerinde sağda bulunan Artesa Binaları önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak orta refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durduğunu söyledi.

Polis, kazada yaralanan araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan J.O.H.M. (K-24), M.A.E.E. (E-21) ve Y.H.H.H. (K-31)’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıklarını kaydetti.

Polis, ağır yaralanan Y.H.H.H.’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, diğer yaralıların yapılan tedavilerinin ardından Acil Servis’te müşahede altına alındıklarını kaydetti. Polis, tedavileri tamamlanan yaralıların taburcu edilirken, sürücünün tutuklandığını açıkladı.

Polis, sürücüden alkol ve uyuşturucu için kan örneği alındığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.