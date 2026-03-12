Paylaşılan tabloya göre 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı KKTC’de 57,12 TL olarak uygulanırken, aynı ürün Türkiye’de 62 TL, Güney Kıbrıs’ta ise 73 TL seviyesinde bulunuyor. Bu veriler, Kuzey Kıbrıs’taki fiyatın Güney’e göre yüzde 27,8 daha ucuz olduğunu gösteriyor.

98 oktan kurşunsuz benzinde ise KKTC’de litre fiyatı 58,12 TL olurken Güney Kıbrıs’ta 80 TL seviyesine ulaşıyor. Bu kalemde fiyat farkı yüzde 37,65 olarak hesaplanıyor.

Euro dizelde ise fark daha da artıyor. KKTC’de litre fiyatı 56 TL olan euro dizel, Türkiye’de 65 TL, Güney Kıbrıs’ta ise 80 TL civarında satılıyor. Buna göre Kuzey Kıbrıs’taki euro dizel fiyatı Güney’e göre yüzde 42,86 daha düşük.

Maliye Bakanı Berova’nın paylaştığı veriler, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen KKTC’de uygulanan fiyat politikası sayesinde akaryakıtın Güney Kıbrıs’a kıyasla daha düşük seviyede kaldığını ortaya koyuyor.