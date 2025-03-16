8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) iş birliğinde "Tasarım, Eğitim ve Teknolojide Kadın" konulu bir panel düzenlenirken, DAÜ Mimarlık Söyleşileri kapsamında ise "Ses ve Mekân" konulu bir seminer gerçekleştirildi.

ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşen Savaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Tasarım, Eğitim ve Teknolojide Kadın konulu panelde, ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç, Mimar Bengisu Derebaşı ve Mimar İdil Bilici, mimarlık, tasarım, eğitim ve teknoloji alanlarında kadının rolü üzerine görüş ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Panelin ardından, ODTÜ Tasarım Fabrikası Kurucusu ve Yöneticisi Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç’un konuşmacı olarak yer aldığı "Ses ve Mekân" konulu seminer düzenlendi.

Katılımın yoğun olduğu etkinliklerin sonunda, DAÜ Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafooneh Mokhtarshahi Sani ile DAÜ-SEN Başkanı ve DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Hoşkara tarafından konuşmacılara katılım belgeleri takdim edildi.