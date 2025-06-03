Ortak Tıp Programı alanında akredite edilen ilk tıp programı olduğu belirtilen DAÜ – Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı’nın Akreditasyon Belgesi, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda dün düzenlenen takdim töreni ile teslim edildi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, söz konusu törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, TEPDAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Üyesi Halil İbrahim Orun, DAÜ Eski Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nilüfer Güzoğlu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Süleyman Şehirli, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

-Kılıç: “Bu belge sizin attığınız her adımdaki güvencenizdir”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç törende yaptığı konuşmada, ortak bir hayalin, bilimsel tutkunun ve inancın zaferine tanıklık etmek adına bir araya geldiklerini belirterek, ortak yürütülen uluslararası tıp programının akreditasyonunun sadece akademik onay noktasında olmadığını, ayrıca ülkenin yükseköğretim tarihinde örnek bir başarı hikayesi olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Kılıç, DAÜ olarak eğitimi geleceğe yatırım olarak gördüklerini aktararak, alınan söz konusu akreditasyonun da atılan adımların ne derece doğru olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Kılıç, başarının ortak bir emeğin ürünü olduğunu kaydetti.

Kılıç konuşmasında öğrencilere de seslenerek, “Sizler sadece geleceğin hekimleri değilsiniz yaşamın her alanında iyileştirici ve dönüştürücü etki yaratacak nesilsiniz. Bu belge sizin attığınız her adımdaki güvencenizdir.” dedi.

-Gökçora: “Sürekli gelişimin somut bir göstergesi”

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora da konuşmasında Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin gelişiminden bahsederek, akreditasyonun tıp eğitiminin belirli standartlarda yürütüldüğünü belirten bir değerlendirme süreci ve sürekli gelişimin bir göstergesi olduğunu söyledi.

-Güzoğlu: “DAÜ ayrıcalıklı bir eğitim sürecine sahip

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nilüfer Güzoğlu ise Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin uluslararası ortak tıp programının benzeri olmayan yenilikçi bir eğitim modeliyle kurulduğunu belirterek, öğrencilerin ayrıcalıklı bir eğitim süreci yaşadıklarını belirtti.

-Özcenk: “Sizler bu toprakların umudusunuz”

Yoğun programından dolayı törene katılamayan DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk de gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bugün burada hep birlikte çok anlamlı bir başarıyı kutlamak için bir aradayız. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Akreditasyon demek, bu program yüksek standartlara uygun şekilde yürütülüyor, burada verilen tıp eğitimi güvenilir, nitelikli ve çağdaş bir temele dayanıyor demektir. Bu belge, yıllardır bu alanda emek veren herkesin alın terinin, bilgisinin ve vizyonunun bir sonucudur. Bu ortak programın ilk adımlarını atarken, hedefimiz sadece bir diploma değil; dünyanın her yerinde ayakta durabilecek hekimler yetiştirmekti. Bugün geldiğimiz noktada, bu hedefe ne kadar yaklaştığımızın somut bir kanıtıdır.”

Mesajına, emeği geçenlere teşekkürlerini de ileten Özcenk, öğrencilere “Sizler bu toprakların umudusunuz. Tıp eğitiminizi alırken sadece bilgi değil; vicdan, sorumluluk ve etik de öğrendiğinizi biliyorum. Bu belge sizler için de bir güvence. Yolunuz açık, yüreğiniz güçlü olsun.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmaları sonrasında Prof. Dr. Sayek, “Gelecekte Tıp Eğitimi” konulu sunum gerçekleştirdi.

Törende, Prof. Dr. Sayek tarafından DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nilüfer Güzoğlu ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Süleyman Şehirli’ye akreditasyon belgelerini takdim edildi.

Tören, Rektör Prof. Dr. Kılıç ve DAÜ Eski Rektörü Prof. Dr. Öztoprak tarafından emeği geçenlere plaket takdimiyle son buldu.