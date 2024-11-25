Özay Oral Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrenciler tarafından da büyük takdir toplayan etkinlik geçtiğimiz günlerde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreter Vekili Derviş Ekşici ile çok sayıda öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç “Öğrencilerimiz bizler için her zaman değerli ve öncelikli konumdadır. Sınav dönemi gibi yoğun bir süreçte DAÜ Öğrenci Konseyi tarafından gerçekleştirilen etkinlik hem sınav dönemindeki öğrencilerimize moral hem de motivasyon kaynağı olacaktır. DAÜ sadece bir eğitim kurumu değil aynı zamanda öğrencilerinin her zaman yanında olmaya çalışan büyük bir ailedir. Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dilerim.” şeklinde konuştu.