DAÜ'den verilen bilgiye göre, etkinlik kapsamında Şht. Osman Ahmet İlkokulu bahçesinde; sportif, sanatsal ve bilgilendirici faaliyetler düzenlendi.

Faaliyetler DAÜ Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü altında bulunan Çocuk Hakları Kulübü, Satranç Kulübü, Güzel Sanatlar Kulübü, Turizm Kulübü, Yoga Kulübü, Edebiyat Kulübü, Bayrak Futbolu Kulübü, Görsel İletişim Tasarımı Kulübü ve ultrAslan Uni Doğu Akdeniz ile DAÜ Spor Hizmetleri Şubesi’nin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikler çerçevesinde, öğrenciler için pankart boyama, satranç eğitimi, dans, kitap ayracı yapımı, ülkeleri keşfediyoruz etkinliği, yoga, el işi ve boyama atölyeleri; voleybol, basketbol, bayrak futbolu antrenmanları düzenlendi.

Konuyla ilgili açıklamada, öğrenci kulüplerinin toplumla iç içe yürüttüğü faaliyetlerle paylaşma, dayanışma ve gönüllülük değerlerinin çocuklara yaşatmayı hedeflendiği, çocuklara dokunan ve toplumsal faydayı merkeze alan etkinliklere devam edileceği kaydedildi.

Etkinlik sonunda, Şht. Osman Ahmet İlkokulu Okul Müdürü İlkay Karcı Dereboylu tarafından, etkinlik koordinatörü öğretim görevlisi Zehra Nalbantoğlu’na teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.