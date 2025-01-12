Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, değerli liderimiz Rauf Raif Denktaş’ın aramızdan ayrılışının 13. yıl dönümünde, kendisini rahmetle anıyoruz. Rauf Raif Denktaş, sadece bir siyasetçi değil, Kıbrıs Türk halkının hakları ve özgürlükleri için tüm ömrünü adayan gerçek bir liderdi. Kıbrıs’ta Türk halkının varoluş mücadelesine liderlik etmiş, Cumhuriyetimizin temellerini atarak, halkımızın bağımsızlık yolunda attığı adımlarda öncü olmuştur. Bugün, onun mirası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişmesi ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için azimle çalışmaya devam ediyoruz.

Denktaş’ın önderliğinde yürütülen mücadelenin, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık, egemenlik ve güvenliğini teminat altına almış olduğu gerçeği, bizim için her zaman rehber olmuştur. Rauf Raif Denktaş’ın gösterdiği liderlik, cesaret ve kararlılık, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Onun hatırası, halkımızın gönlünde daima yaşayacaktır. Bu vesileyle, Kurucu Cumhurbaşkanımızın milletimize kattığı değerleri ve ona duyduğumuz minnettarlığı bir kez daha vurguluyor, kendisini saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.