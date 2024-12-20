Prof. Dr. Kılıç, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

21-25 Aralık tarihlerinde, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olan Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nı idrak etmekteyiz. Bu anlamlı hafta, vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi anmak, milletimizin bağımsızlık için verdiği eşsiz mücadeleyi hatırlamak adına büyük önem taşımaktadır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nın 61. Yıl Dönümü’nü saygıyla anıyoruz. Günümüzden 61 sene önce 21 Aralık 1963 tarihinde Kanlı Noel diye nitelendirilen saldırılar başlamış ve Kıbrıs Türkleri acı olaylar yaşamıştır. Kıbrıs Türklerini adadan silmeye yönelik saldırılar sonucu on binlerce insanımız göç etmek zorunda bırakılmış, köyler ve yerleşim yerleri yıkılmış ve birçok şehit verilmiştir. Ancak tüm zor koşullara rağmen Kıbrıs Türkü Türk Mukavemet Teşkilatı öncülüğünde büyük bir direniş örneği göstererek, adadaki varlığını korumuş ve Akritas planına teslim olmamıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yasayla kurulmuş ilk ve tek devlet üniversitesi olarak; bu vatanı kurmak için Şehit ve Gazi olan kahramanlarımızı ve onların bizler için yapmış oldukları fedakarlıkları sonsuza dek yaşatmak en önemli görevlerimiz arasındadır.

Bu vesileyle Şehitlerimizi, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı büyük bir özlem, minnet ve rahmetle anarken, Gazilerimize, Mücahitlerimize ve Mücahidelerimize en derin şükranlarımı iletirim.”