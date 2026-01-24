Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Prof. Dr. Hasan Kılıç, mesajında eğitimin önemine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“24 Ocak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 3 Aralık 2018 tarihinde alınan kararla, barış ve kalkınmada eğitimin rolünü vurgulamak amacıyla Uluslararası Eğitim Günü olarak ilan edilmiştir. Eğitim; bireylerin potansiyellerini keşfetmelerini sağlayan, toplumların gelişimine yön veren ve sürdürülebilir bir geleceğin temelini oluşturan en önemli güçtür. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) verilerine göre, dünyada hâlâ milyonlarca çocuk ve yetişkin okuldan uzak kalmakta ve eğitim hakkından yoksun yaşamaktadır. Uluslararası Eğitim Günü, eğitimin evrensel bir hak olduğunu bir kez daha hatırlatmakta ve tüm dünyada nitelikli, kapsayıcı ve eşit eğitime erişimin önemine dikkat çekmektedir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, bilimsel düşünceyi esas alan, eleştirel bakış açısına sahip, etik değerlere bağlı ve küresel sorumluluk bilinciyle yetişen bireyleri hayata kazandırmayı temel görevimiz olarak görmekteyiz. Değişen ve dönüşen dünyada eğitim, yalnızca bilgi aktarımı değil; aynı zamanda toplumsal barışın, adaletin ve kalkınmanın da anahtarıdır.

Bu yılki teması ‘Eğitimi Birlikte Oluşturmada Gençliğin Gücü’ olarak belirlenen bu anlamlı gün vesilesiyle, eğitime emek veren tüm akademisyenlerimizi, öğretmenlerimizi ve eğitim çalışanlarını saygıyla selamlıyor; öğrencilerimizin ve gençlerimizin aydınlık bir geleceğe güçlü bir eğitimle yürümelerini temenni ediyorum.

Uluslararası Eğitim Günü’nün, tüm insanlık için daha adil, daha bilinçli ve daha umut dolu bir dünya yaratılmasına katkı sağlamasını diliyorum”