DAÜ Rektörlük Binası’nda düzenlenen törenle imzalanan protokole İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç imza koydu. Söz konusu protokol, lisans ve lisansüstü düzeylerde fiziksel mekân paylaşımı, öğrenci ve akademisyen değişimi, bilimsel yayın paylaşımı, ortak etkinliklerin düzenlenmesi, akademik danışmanlık faaliyetleri ve ulusal/uluslararası tanıtım çalışmalarında iş birliği yapılmasını içeriyor.

Protokol imza törenine İTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Burçkin Dal, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren de katıldı.

Törende konuşma gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, kardeş üniversite olarak görülen Türkiye’nin en köklü ve bilinen üniversitelerinden biriyle iş birliği anlaşması imzalanmasının, ortak proje, araştırma ve çalışmalar için önemli bir adım olduğunu belirtti. İki kardeş ülke ve üniversitenin protokol imzalamasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Kılıç, protokolün süratle hayata geçirilerek bilim alanına yeni bir bakış kazandıracağını vurguladı.

Ardından söz alan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, KKTC ve Türkiye’nin en köklü üniversiteleri olan DAÜ ve İTÜ arasında imzalanan iş birliği protokolünün her iki kurum için de büyük önem taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. Mandal, İTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ile DAÜ arasındaki iletişimin güçlü olduğunu, ancak İTÜ olarak bu iletişimi eyleme dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti. Ortak diploma konuları ve belirlenen odak alanlar çerçevesinde birçok ortak projenin hayata geçirileceğini ifade eden Prof. Dr. Mandal, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.