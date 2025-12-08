Milli Eğitim Bakanlığı, 2025–2026 Öğretim Yılı Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavlarının 25 Aralık 2025 – 12 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu. İlkokulların sınavları 25 Aralık günü yapılacak.

Bakanlık, sınavlara katılacak öğrencilerin 11–22 Aralık tarihleri arasında (her iki tarih dahil) kayıt yaptırmaları ve sınav programlarını öğrenmek için sınav merkezlerine başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Dıştan Bitirme Sınavları, aşağıdaki okullarda uygulanacak:

İlkokul Dıştan Bitirme: Atatürk İlkokulu – Lefkoşa

Ortaokul Dıştan Bitirme: Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu – Lefkoşa

Lise Dıştan Bitirme: Lefkoşa Türk Lisesi – Lefkoşa

Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme: Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi – Lefkoşa

Meslek Lisesi Dıştan Bitirme: Atatürk Meslek Lisesi – Lefkoşa

Ticaret Lisesi Dıştan Bitirme: Haydarpaşa Ticaret Lisesi – Lefkoşa

Bakanlık yetkilileri, sınavların düzenli ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için öğrencilere başvuru ve sınav kurallarına uymaları çağrısında bulundu.