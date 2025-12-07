İç Mimarlık Bölümü akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Seyit Ermiyagil ve Doç. Dr. Zehra Öngül’ün organize ettiği etkinliğin moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Seyit Ermiyagil üstlendi. Söyleşi, öğrenciler ve akademisyenler tarafından yoğun ilgi görürken program, tasarım alanına farklı bir perspektiften yaklaşmasıyla dikkat çekti.

Genç Tasarımcılar İçin Eleştirel Düşünme Önemli

Söyleşinin ilk bölümünde Kavasoğulları, 2018 yılında kurduğu “Mimarın Tersi” platformunun ortaya çıkış hikâyesini paylaştı. Tasarım dünyasında yeterince sorgulanmayan “neden böyle?” sorusunun eksikliğinden yola çıkarak bu platformu kurduğunu belirten Kavasoğulları, özellikle genç tasarımcılar için eleştirel düşünmenin önemine vurgu yaptı.

Sosyal Medyada Görünürlük Önemli

Programda ele alınan bir diğer konu, tasarımcıların sosyal medya görünürlüğünün gerekliliği oldu. Kavasoğulları, sosyal medyanın yalnızca bir vitrin olmadığına, tasarımın hikâyesinin doğru anlatılması durumunda gerçek değer kazandığına dikkat çekti. Bu yaklaşım, etkinliği takip eden öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Günümüzün önemli gündem konularından biri olan yapay zekâ da söyleşide öne çıkan başlıklar arasındaydı. Kavasoğulları, yapay zekânın mimarlık ve iç mimarlık alanlarında giderek daha etkili hâle geldiğini ancak tasarımın özünde insan sezgisinin ve duygusunun yer aldığını ifade etti. Yapay zekânın tasarımcıyı ortadan kaldırmak yerine tasarımcının düşünce alanını genişleten bir araç olduğunun altını çizdi.

Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri, moderatör tarafından yöneltilen “Aşk nedir?” sorusu oldu. Kavasoğulları, bu soru üzerinden öğrencilere mesleğe duyulan tutku ve bağlılığın önemine değindi. Tasarımın sevgi, özen ve içtenlikle anlam kazandığını belirterek, bu duyguların bulunmadığı işlerin gerçek bir karaktere sahip olamayacağını ifade etti. Bu mesaj, salondaki öğrenciler üzerinde güçlü bir etki yarattı.

Etkinlik, İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Afet Coşkun’un kapanış konuşmasıyla sona erdi. Doç. Dr. Coşkun, Kavasoğulları’na teşekkür ederek, öğrenciler için bu tür söyleşilerin önemini vurguladı. Programın ardından İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Afet Coşkun tarafından Kavasoğulları, Yrd. Doç. Dr. Ermiyagil ve Doç. Dr. Öngül’e teşekkür sertifikaları takdim edildi.