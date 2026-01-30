DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, tören dün saat 10.00’da Şampiyon Melekler Amfisi’nde gerçekleştirildi.

Törene, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Güzoğlu ile DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan yardımcıları, bölüm başkanları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, DAÜ Tanıtım Filmi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi tanıtım videosunun gösterilmesi ve müzik dinletisi ile devam etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı birincisi Azeezah O Babaranti ile Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans Programı birincisi Gizem Ay mezunlar adına konuşma yaptı.

-Kılıç: “Bilimi rehber edinin”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç törende yaptığı konuşmada, öğrencilere seslenerek, “Söz konusu yemin sizlerin pusulası olacaktır. Sağlık alanında yapacağınız her şey mesleki başarı ve saygınlık kazandıracaktır.” ifadesini kullandı.

Sağlıkta güvenin her şeyden daha değerli olduğunu kaydeden Kılıç, “Nerde olursanız olun bilimi rehber edinin. Vicdanınızı ve insan onurunu merkezinize oturtun. Meslek hayatınızda başarılar dilerim. Yolunuz açık, vicdanınız rehberiniz olsun.” dedi.

-Malkoç: “Yeminleriniz Size Rehberlik Edecek Olan Pusulanızdır”

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç da konuşmasında, öğrencilere seslenerek “Sevgili meslektaşlarım, bugün edeceğiniz yemin, meslek hayatınız boyunca size rehberlik edecek olan pusulanızdır. Diplomanız ise yolculuğa hangi donanımla çıktığınızın belgesidir.” ifadesini kullandı.

Sağlık alanında çalışmanın konforlu olmadığını, sorumluluğunun ağır ama anlamının çok derin olduğunu aktaran Malkoç, “Bilimi rehber edininiz. Teknolojiyi bilgi ile kullanın. İnsanı merkezinize koyun. Hepinizi yürekten kutluyorum, yolunuz açık olsun.” dedi.

Tören, Prof. Dr. Mehtap Malkoç eşliğinde, fakülte ve yüksekokul birincilerinin anı kütüğüne isimlerini çakmaları ve Rektör Prof. Dr. Kılıç tarafından hediyelerinin takdim edilmesiyle devam etti.

Tören kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu lisans ve ön lisans mezunları mesleki yeminlerini ederek sağlık alanındaki profesyonel yaşamlarına ilk adımlarını attı.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi ile Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümleri’nden mezun olan lisans öğrencileri ile Ağız ve Diş Sağlığı, Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Radyoterapi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Ortopedik Protez-Ortez ön lisans programlarından mezun öğrenciler, bölüm başkanları ve program koordinatörleri eşliğinde kendi alanlarına özgü yeminleri okudu.

Yemin töreninin ardından mezunlar, keplerini hep birlikte havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.