Berova, bu zaferin yalnızca askeri bir başarı olmadığını, imkânsızlıklar içinde dahi teslim olmayan bir milletin sarsılmaz iradesini tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Türk milletinin sarsılmaz iradesi ve Mehmetçiğin üstün cesaretiyle verilen bu mücadelenin, milletin bağımsızlığa olan bağlılığının ve özgürlük tutkusunun açık bir göstergesi olduğunu belirten Berova, Mehmetçiğin Çanakkale’de sadece toprağını değil, milletinin onurunu, geleceğini ve istiklalini savunduğunu kaydetti.

“Çanakkale Geçilmez” sözünün, şehitlerin kanlarıyla yazılmış bir kararlılığın ifadesi olduğunu vurgulayan Berova, cepheye koşan gençlerin ardında dualarıyla onları uğurlayan anaların ve dimdik duran bir milletin inancının bulunduğunu belirtti.

Berova, Çanakkale destanının Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehası ve Mehmetçiğin kahramanlığıyla yazıldığını, bu mücadelenin Türk milletinin kaderini değiştiren bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Çanakkale’de yakılan bağımsızlık meşalesinin, ilerleyen yıllarda verilen Kurtuluş Savaşı’na ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Çanakkale ruhunun yalnızca Anadolu’nun değil, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine de ışık tutan güçlü bir miras olduğunu vurgulayan Berova, mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi

“Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, şehitlerimizin emaneti olan bu kutsal mirası aynı inanç, birlik ve kararlılıkla korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Onların fedakârlıkları her zaman yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.”