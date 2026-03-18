Yeltekin, söz konusu önerinin, “kamuda fırsat eşitsizliğini, gençlerin önünü kapamayı, adaletsizliği, israfı ve siyasi kadroları güçlendireceğini” ileri sürdü.

- “Sınava hazırlanmayan bir düşünceyi temsil ediyor”

Yeltekin, yaptığı yazılı açıklamada, Meclis Genel Kurul gündemine taşınan “Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun tarafından kamuoyunun bilgisine getirildiğine işaret ederek, önerinin, 60 yaşında zorunlu emekliliğe ayrılmak istemeyen çalışanların çalışmaya devam etmek istemesi üzerine 65 yaşına kadar çalışma imkânı sağlamayı amaçladığı açıklamasının “sınava hazırlanmayan bir düşünceyi temsil ettiğini” belirtti.

Yeltekin, “Bu öneri, kamuda fırsat eşitsizliğini, gençlerin önünü kapamayı, adaletsizliği, israfı ve bedava maaş ve ikramiye almayı; daha da kötüsü siyasi kadroları güçlendirdiğinin altını çizmek en doğru yaklaşımdır.” dedi.

- “Şu an itibarı ile 150 civarında müşavir”… “Kamu çalışanlarının zaten emeklilik yaş sınırlaması yok”

Yeltekin, açıklamasında, “Şu an itibarı ile 150 civarında müşavir, devamlı değişken ve hizmet anlayışı değil de, maaş ve ikramiye artışı olarak kabul gören Üçlü Kararname ile atama şekli ve olgusu barem 18 (müdür) ve barem 19 (müsteşar) düzeyinde, zaten verimlilikten yoksun bir israftır.” ifadelerine yer verdi.

Yeltekin ayrıca, “47/2010 sayılı yasaya ait tüm kamu çalışanlarının zaten emeklilik yaş sınırlaması olmadığını, hizmet yılı sınırlaması bulunduğunu” savunarak, “Siyasi kurnazlık içerisinde hazırlanan, isteğe bağlı olarak 65 yaşına kadar çalışma; ne kamu düzeni ile ne de verimlilik ile yakından uzaktan bir alakası yoktur. Sonuç sadece partisel ve siyasaldır.” dedi.

Yeltekin, “Tüm kamu düzeni terfi ve düzenleme yetkisi Kamu Hizmeti Komisyonunda mevcut iken bunu görmezden gelmek inandırıcılıktan uzaktadır.” ifadesini kullandı.