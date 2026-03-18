Gündem Kıbrıs Özel Haber

Savaşan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olduğu programda bölgesel gelişmeler, hükümet icraatları ve siyasi gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“KKTC olarak bu savaşın tarafı değiliz”

Programda İsrail-ABD ile İran arasında devam eden savaş ve olası etkileri hakkında konuşan Savaşan, Kıbrıs’ın hassas bir coğrafyada bulunduğuna dikkat çekti.

Savaşan, “Zor bir coğrafyada, zor bir dönemden geçiyoruz. 1960 yılında kurulan ortaklık devletini, Kıbrıslı Türkleri dışlayarak bir Rum devletine dönüştüren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, attığı tek taraflı adımlarla bugün yaşanan birçok sorunun temelini oluşturmuştur. Türk tarafını yok sayarak yapılan girişimler ve adayı hedef haline getiren çeşitli iş birlikleri ne yazık ki bugün burada yaşayan herkes için risk oluşturmaktadır. KKTC devleti olarak bu savaşın tarafı değiliz. Ancak Rum yönetiminin pervasız politikaları nedeniyle adada yaşayan herkes potansiyel tehdit altında kalmaktadır” dedi.

“Devletimiz tüm kurumlarıyla hazırlıklıdır”

KKTC’nin tüm kurumlarının olası gelişmelere karşı koordineli şekilde çalıştığını belirten Savaşan, devletin gerekli hazırlıkları yaptığını vurguladı.

Savaşan, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında gerçekleştirilen kapsamlı güvenlik toplantısına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Toplantıya ana muhalefet lideri, grup başkan vekilleri, bakanlar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Polis Genel Müdürü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı ve diğer stratejik kurum temsilcileri katıldı. Yapılan değerlendirmelerde ülkemizin doğrudan bir hedef olmadığı ifade edildi. Bununla birlikte olası risklere karşı tüm hazırlıklarımız tamamlanmış durumdadır. Sivil Savunma Teşkilatı sığınaklar başta olmak üzere gerekli planlamaları yapmıştır. Devletimiz tüm kurumlarıyla koordinasyon içerisinde çalışmaktadır.”

“Türkiye ile koordineli planlamalar yapıyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti ile tam koordinasyon içerisinde hareket edildiğini belirten Savaşan, geçmiş kriz dönemlerinde edinilen tecrübelerin bugün de yol gösterici olduğunu söyledi. Savaşan, “Pandemi gibi dünya çapında bir krizle de yine UBP hükümetleri döneminde mücadele ettik. Ekonomik krizler, küresel sorunlar ve pandemi gibi zor süreçlerde devlet olarak ciddi bir tecrübe kazandık. Türkiye ile güçlü ilişkiler kurarak altyapı yatırımlarını hayata geçirdik. Bugün de hem askeri hem sivil savunma hem de ekonomik açıdan hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi.

“F-16’ların bölgede olması güvenliği güçlendirir”

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Ercan Havalimanı’na konuşlandırılan F-16 savaş uçaklarına da değinen Savaşan, bu durumun bölgesel güvenlik açısından önemli bir unsur olduğunu ifade etti. Savaşan, “F-16 uçakları olası tehditlerin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesinde önemli görevler üstlenir. Bu uçakların bölgede bulunması caydırıcılığı artırmaktadır. Aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının güvenliğine katkı sağladığı gibi Güney Kıbrıs’ın güvenliği açısından da dolaylı bir koruma unsuru oluşturabilir. Türkiye ile koordineli planlamalar yapıyoruz. Bu nedenle paniğe kapılmayı gerektirecek bir durum yoktur” diye konuştu.

“Savaşın uzun sürebileceğini dikkate alarak tasarruf tedbirlerini başlattık”

Hükümet tarafından açıklanan 1. Tasarruf Paketi hakkında da bilgi veren Savaşan, olası ekonomik etkileri dikkate alarak önleyici adımlar attıklarını belirtti.

Savaşan şu ifadeleri kullandı:

“Bu savaşın uzun sürebileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak ilk aşamada tasarruf paketini hayata geçirdik. İkram ve yardımların sınırlandırılması, resmi araç kullanımının kısıtlanması, zorunlu durumlar dışında ek mesainin azaltılması ve üst düzey yöneticilerin harcırahlarının durdurulması gibi tedbirler uygulamaya konuldu. Gelişmeler yakından takip edilerek askeri ve ekonomik tedbirler gerektiğinde artırılacaktır.”

UBP’den hükümet icraatlarını anlatan broşür…

Ulusal Birlik Partisi’nin, Ünal Üstel Hükümeti’nin 2022-2026 yılları arasındaki icraatlarını içeren bir broşür hazırlayarak halka dağıttığını da belirten Savaşan, bu çalışmanın hükümet faaliyetlerinin daha iyi anlaşılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Savaşan, “Bazı kesimler tarafından yapılan spekülasyonların önüne geçmek ve halkımızı doğru bilgilendirmek amacıyla bu broşürü hazırladık. İçerisinde yeni hastaneler ve sağlık ocakları, İlk Evim Kredisi ile gençlerin konut sahibi olması, yeni Ercan Havalimanı’nın hizmete girmesi, Güzelyurt ve Mesarya bölgelerine su ulaştırılması, 591 yeni derslik ve 30 yeni okulun kazandırılması, Girne Antik Limanı’nın yenilenmesi, KIB-TEK yatırımları ve spora ayrılan bütçenin 20 milyon TL’den 1 milyar TL’ye çıkarılması gibi birçok icraat yer almaktadır. Ayrıca hükümetimizin dört yıllık süreçte yaklaşık 300 yasa geçirmesi de bu kitapçıkta yer alıyor” dedi.

“Erken seçim gündemimizde yok”

Erken seçim tartışmalarına da değinen Savaşan, hükümetin seçimlerin zamanında yapılacağı yönündeki tutumunun net olduğunu vurguladı. Savaşan, “Bizim duruşumuz açıktır. Erken seçim gündemimizde yoktur. Halkımız bizleri beş yıllığına seçmiştir ve bu süre içerisinde sorumluluğumuzu yerine getirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Beş yılın sonunda da yaptığımız icraatların değerlendirmesini halkımız yapacaktır. Ana muhalefetin seçim çağrısı yapması doğaldır, ancak iktidar olarak bizim önceliğimiz ülkeye hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.