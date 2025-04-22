Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest’e bu yıl 15 binden fazla takım başvurusu gerçekleştirildi. Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinin de yer alacağı festival kapsamında gençler 7 farklı kategorideki projelerini gerçeğe dönüştürmeye çalışacak. Söz konusu festivale 50 bini aşkın ziyaretçinin katılması bekleniyor.

DAÜ’den 3 Takım Finalde

Festival kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda DAÜ’den 3 takım finale kalma başarısı gösterdi. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye İcil danışmanlığında HUNEC2025 Takımı çevre ve enerji kategorisinde, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Qasim Zeeshan danışmanlığındaki EMU AGROBOTIX Takımı ise tarım kategorisinde yarışıyor. Öte yandan, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Yusuf Eren Çakır’ın kaptanlığını yürüttüğü EMU Riders Takımı da tarım kategorisinde mücadele edecek.

HUNEC2025 Takımında Süleyman Soyel, Feray Soykut, Elif Doğru, Seval İkizoğlu, Ayni Öztürk, Tuğba Bayırlı ve Selin Salioğlu yer alırken, EMU AGROBOTIX Takımında Abdulmalik Bileid, Murtada Mohamed, Muhammad Umar, Oussama El Salibi, Osinachi Mbah ve Ayşegül Gazioğlu yer alıyor. EMU Riders Takımı ise Emirkan Eşme, Arda Günsüren, Yusuf Eren Çakır, Sümeyye Kaynak ve Mithatcan Sonsuz’dan oluşuyor.

“DAÜ En Güçlü Destekçilerden Biridir”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Teknofest yalnızca bir yarışma değil global ölçekte teknolojiye yön veren bir vizyonun parçası olma fırsatıdır. Yenilikçi fikirlerin gerçeğe dönüştüğü, sınırları aşan projelerin hayat bulduğu ve geleceğin teknolojilerine imza atacak gençlerin bir araya geldiği dünyanın en büyük teknoloji festivalidir. T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türkiye’nin en önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları, medya şirketleri ve üniversitelerin desteği ile düzenlenen Teknofest bu yıl da yeniliğin, teknolojik gelişimin ve global teknolojik ekosistemin bir parçası olmaya devam edecektir. DAÜ global bir üniversite olarak uluslararası vizyonu, güçlü akademik kadrosu, modern laboratuvarları ve inovasyon odaklı altyapısı ile gençlerin teknolojiye yön vermesi için en güçlü destekçilerden biridir. Teknofest’in hedefi geleceğin teknolojisini şekillendirmekse, DAÜ’nün misyonu da bu geleceği inşa eden bireyleri yetiştirmektir.” Prof. Dr. Kılıç açıklamasının sonunda, yarışmaya katılarak DAÜ’yü temsil eden öğrencilere ve akademisyenlere başarılar diledi.

