Söz konusu törene, DAÜ eski VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk ile eski VYK Üyeleri İsmail Güneş Güneşoğlu ve Servet Karabacak’ın yanı sıra, yeni VYK Başkanı Şemi Bora ile yeni VYK Üyeleri Dr. Eyüp Göksü, Anıl İmre, Turan Büyükyılmaz ve Özdinç Akdel katıldı.

“Hukuku, Şeffaflığı ve Kurumsal Sorumluluğu Esas Almayı İlke Edindik”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu eski Başkanı Dr. Erdal Özcenk Devir Teslim Töreninde yaptığı konuşmada, Temmuz 2019’dan itibaren Vakıf Yöneticiler Kurulu olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne hizmet etmenin onurunu ve sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek, bu görevin yalnızca bir makam değil, köklü bir kuruma, binlerce gence ve ülkenin geleceğine karşı taşınan ağır ama bir o kadar da anlamlı bir emanet olduğunu vurguladı. 4 Şubat 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile görev sürelerinin tamamlandığını ifade eden Dr. Özcenk, görev süreleri boyunca üniversitenin mali, akademik ve kurumsal sürdürülebilirliğini gözetmeyi; hukuku, şeffaflığı ve kurumsal sorumluluğu esas almayı ilke edindiklerini söyledi. Üniversitenin ekonomik açıdan en zorlu dönemlerinde tüm akademik ve yönetsel kadronun büyük bir özveri ve fedakârlıkla kurumuna sahip çıktığını vurgulayan Dr. Özcenk, bu duruşun güçlü bir aidiyet, kurumsal vicdan ve gelecek sorumluluğunun göstergesi olduğunu belirterek, tüm DAÜ çalışanlarını kutladı. Konuşmasının sonunda görevi devralan Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun yeni Başkanı ve üyelerine başarılar dileyen Dr. Özcenk, “Bizler görevimizi başımız dik, vicdanımız rahat ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne hizmet etmiş olmanın gurur ve huzuruyla devrediyoruz. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin güçlü geçmişi, nitelikli insan kaynağı ve köklü kurumsal kültürüyle emin ellerde olduğundan şüphemiz yoktur. Üniversitemizin yolu açık, geleceği güçlü olsun.” diyerek sözlerini tamamladı.

“Üniversitenin Gelişimi İçin Her Türlü Gayreti Göstereceğiz.”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun yeni Başkanı Şemi Bora ise, 4 Şubat 2026 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi gibi köklü ve saygın bir kuruma hizmet etmek üzere göreve atanmış olmanın onurunu ve sorumluluğunu ekibiyle birlikte taşıdıklarını belirterek, kendilerinden önce görev yapan başkan ve üyelere üniversiteye sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür etti. Bora, üniversitenin geçmişten gelen başarıları ve sahip olduğu saygınlığın bilinciyle, bu birikimi daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini vurgulayarak, görev süreleri boyunca yasalara uygun şekilde, üniversitenin gelişimi için her türlü gayreti göstereceklerini ifade etti. Tüm çalışanlarla iş barışını gözeten, uyumlu ve etkili bir anlayışla hareket ederek üniversiteyi ortak hedefler doğrultusunda daha ileriye taşıyacaklarına olan inancını dile getiren Bora, kararlılıkla atılacak adımlar sayesinde hep birlikte daha güçlü bir DAÜ yaratılacağını belirterek, kendilerine duyulan güven için teşekkür etti.