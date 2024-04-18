Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk olacak Yapay Zeka Zirvesi Türkiye ve Dünya çapında tanınan teknoloji liderlerini bir araya getiriyor ! Microsoft’tan Daron Yöndem, Google’dan Neşe Umut, IBM’den Gökçen Karasu, Türk Hava Yolları’ndan İzzet Sancaklı, Amazon’dan Emrah Gürsoy, Huawei’den Halit Örenbaş ile Veri ve Yapay Zeka Analisti Ayhan Demirci gibi isimler katılımcılara ilham verici içerikler sunacaklar.

Döveç Group olarak, yapay zekanın ve teknolojik ilerlemenin öncüsü olan bu zirveye ana sponsor olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. İnovasyona olan inancımız ve genç nesillere olan desteğimizle, onların kariyer planlamalarına katkı sağlamayı ve onları geleceğin liderleri olarak görmeyi hedefliyoruz.

Etkinlik sonrası katılımcılara e-posta yoluyla katılım sertifikaları gönderilecek ve böylece bu değerli deneyimin bir parçası olduklarını belgelemiş olacaklar.

Bu zirve, KKTC'deki üniversite öğrencileri ve halk için benzersiz bir öğrenme ve ağ kurma fırsatı sunuyor !