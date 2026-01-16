Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) ile Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü iş birliğinde, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde çocuklara yönelik Oyun ve Aktivite Köşesi oluşturuldu.

Hayata geçirilen proje kapsamında, çocukların tedavi süreçlerinde daha keyifli ve destekleyici bir ortamda vakit geçirebilmeleri amacıyla renkli masa ve sandalyeler yerleştirildi. Ayrıca oyuncak ve aktivite dolabında, her yaş grubuna hitap eden öğretici oyuncaklar yer aldı. Söz konusu uygulama ile çocukların dikkatlerinin bir süreliğine tedavi sürecinden uzaklaştırılması ve bilişsel ile duygusal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandı.

Düzenlenen açılışa, Doğu Akdeniz Üniversitesi adına TDM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir ile merkezin araştırma görevlisi Ceren Damla Yılmaz katılırken, Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü adına Başkan Şifa Otçuoğlu, Kurucu Başkan Eser Özyalçın ve Sekreter Derya Manavoğlu katıldı. Açılışta ayrıca yataklı çocuk servisinde görev yapan çocuk doktorları, hemşireler ve klinik şefleri de hazır bulundu.

"HER ÇOCUĞUN MUTLU VE GÜZEL ZAMAN GEÇİRMEYE HAKKI VAR"

Açılışta konuşan DAÜ TDM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir, her çocuğun mutlu ve güzel zaman geçirmeye hakkı olduğunu vurgulayarak, tedavisi devam eden çocukların bu oyunlar ve oyuncaklar sayesinde psikolojik olarak kendilerini daha rahat hissedeceklerine inandıklarını ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Kandemir, dolap, masa ve sandalyelerin teminine katkı sağlayan Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü’ne ve oyuncak ile kitap bağışında bulunan DAÜ akademik personeline teşekkür etti.

Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü Başkanı Şifa Otçuoğlu ise konuşmasında, hastane ortamının çocuklar için daha renkli, umut dolu ve neşeli bir hâle gelmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Otçuoğlu, oluşturulan oyun alanının çocukların tedavi aralarında gülümsemelerine ve hastane stresinden bir nebze olsun uzaklaşmalarına yardımcı olmasını temenni ederek, hastane yönetimine ve özveriyle görev yapan sağlık personeline teşekkürlerini iletti.

Açılışın ardından, yataklı çocuk servisinde tedavisi devam eden çocuklar, beğendikleri oyuncak ve kitapları seçerek yeni oluşturulan oyun ve aktivite köşesinde vakit geçirdi.