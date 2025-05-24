27 Mayıs 2025 Salı günü, 09.00-19.30 saatleri arasında, Lefkoşa Bedesten’de gerçekleştirilecek olan sempozyumda Lefkoşa Selimiye Camii örneği ele alınacak.

Açılış konuşmalarının ardından başlayacak olan sempozyumda davetli konuşmacılar; Prof. Dr. Zeynep Ahunbay tarafından “Dini Yapıların Restorasyonu ve Korunması”, Prof. Dr. Gianmarco De Felice tarafından “Kiliselerin Deprem Değerlendirmesi ve Güçlendirilmesi: Genel Bir Bakış” ve Prof. Dr. Mustafa Özder Erdik tarafından “Ayasofya’nın Deprem Performansı” konulu sunumlar gerçekleştirilecek. Program kapsamında, “Dini Yapıların Restorasyon ve Korunması Kıbrıs Bağlamı”, “Koruma Uygulamaları: Lefkoşa Selimiye Cami Örneği” ile “Tarihi Yapıların Dayanıklılığı ve Deprem” konularında oturumlar düzenlenecek. Oturumlar kapsamında uzman katılımcılar tarafından gerçekleştirilecek olan sunumların yanı sıra “Lefkoşa Selimiye Cami Restorasyon Süreci Deneyimi” üzerine panel gerçekleştirilecek.