DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda düzenlenecek olan turnuvalar, basketbol, voleybol, futbol, satranç ve tenis gibi farklı branşlarda gerçekleştirilecek.

-İlk etkinlik Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası

Vefa Turnuvaları’nın ilk etkinliği, 23 Şubat tarihinde başlayacak olan Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası olacak.

2023 Kahramanmaraş depreminde Adıyaman’da hayatını kaybeden Şampiyon Melekleri anmak amacıyla düzenlenecek olan turnuva, master kategorisinde gerçekleştirilecek.

Açıklamada, turnuvaya katılmak isteyenlerin 21 Şubat tarihine kadar başvuru yapabilecekleri ve detaylı bilgi için 0392 630 23 02 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri belirtildi.

-Ayer Altun Anısına Tenis Turnuvası 24 Şubat’ta

2015 yılında hayatını kaybeden DAÜ Sağlık Merkezi personeli Ayer Altun anısına düzenlenecek tenis turnuvası ise 24 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

DAÜ öğrencileri ve personeline açık olacak turnuva, Tek Erkek, Çift Erkek, Tek Kadın, Çift Kadın ve Karışık Çiftler kategorilerinde oynanacak.

Açıklamada, katılımın ücretsiz olduğu turnuvaya başvuruların, 21 Şubat tarihine kadar kabul edileceği ve detaylı bilgi için 0548 860 9472 numaralı telefondan bilgi alınabileceği belirtildi.

-Fırat Çırak Anısına Basketbol Turnuvası 3-13 Mart tarihleri arasında

2018 yılında hayatını kaybeden Döner Sermaye İşletme Müdürü Fırat Çırak anısına, DAÜ personeline yönelik düzenlenen basketbol turnuvası da 3 Mart -13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Aktif lisanslı oyuncuların katılımına kapalı olacak turnuva için başvurular, 28 Şubat tarihine kadar yapılabilecek.

Detaylı bilgi ise 0533 856 3218 numaralı telefondan alınabilecek.

-Aleksandr Zabolotkov Satranç Anı Turnuvası ise 15 Mart’ta

DAÜ öğrencilerine özel olarak düzenlenecek Aleksandr Zabolotkov Satranç Anı Turnuvası, 15 Mart tarihinde saat 13:00’te başlayacak.

2022 yılında hayatını kaybeden DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Aleksandr Zabolotkov anısına düzenlenecek olan turnuvaya başvurular, 14 Mart tarihine kadar kabul edilecek.

Turnuvaya katılmak isteyenler 0548 841 4980 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

-Doç. Dr. Arif Akkeleş Anısına Futsal Turnuvası düzenlenecek

2024 yılında hayatını kaybeden DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Akkeleş anısına düzenlenecek futsal turnuvası ise 14 Nisan ve 18 Nisan tarihleri arasında DAÜ personeline özel olarak gerçekleştirilecek.

Aktif lisanslı oyuncuların katılımına kapalı olacak turnuva için başvurular, 11 Nisan tarihine kadar alınacak.

Katılımcılar, turnuva hakkında detaylı bilgiye 0533 868 3782 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu anlamlı turnuvaların, üniversite camiasının kaybettiği isimleri anmak ve katılımcılara unutulmaz bir spor deneyimi sunmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, turnuvalara katılmak isteyenlerin başvuru tarihlerini kaçırmamaları istendi.