DAÜ Sanat ve Tasarım Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ümit İnatçı’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikler, 21 Mart 2025 Cuma günü, saat 14.30’da, şairlerle yapılan söyleşi ile başladı ve saat 17.00’de gerçekleştirilen müzik dinletisi ile devam etti. DAÜ Aktivite Salonu’nda düzenlenen etkinlikler halka açık olarak gerçekleştirildi.

Söyleşi ve Müzik Dinletisi Düzenlendi

Fransa, Türkiye ve Kıbrıs’tan şairlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Emel Kaya moderatörlüğünde "Değişen Dünyada Şiir ve Çeviri" başlıklı bir söyleşi yapıldı. Söyleşide Metin Cengiz, Tuğrul Keskin ve Maria Siakalli konuşmacı olarak yer aldı. Ardından, saat 17.00’de Atakan Sarı'nın piyano ve Mustafa Fegan'ın keman performanslarıyla şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Etkinlikte Birçok Şair Yer Aldı

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, edebiyat dünyasından birçok önemli isim yer aldı. Etkinliğe katılan şairler arasında Nafia Akdeniz, Bedia Balses, Fatma Akilhoca, Zeki Ali, Levent Atikoğlu, Hüseyin Bahca, Metin Cengiz, Alasios-Andreas Chrysanthou, Maria Chrysostomou, Kiriaki Drakou, Marios Georgiou, Katerina Herakleus, Mihalis P. Hristofidis, Giorgos Frangos, Ümit İnatçı, Ruhsan İskifoğlu, Emel Kaya, Tuğrul Keskin, Burçak Midilli, Tamer Öncül, Faize Özdemirciler, Jean Poncet, Jenan Selçuk, Maria Siakalli, Dimitra Sokratous, Tuğçe Tekhanli ve Neşe Yaşın gibi isimler yer aldı.

Etkinliğin sonunda, etkinliğe katılan şairlere edebiyat ve sanat dünyasına sundukları katkılardan dolayı teşekkür edilerek, katılım belgeleri takdim edildi.