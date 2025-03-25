Etkinlikte, Kolan British Hospital Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, başarılı yaşlanma sürecinin fiziksel, zihinsel ve sosyal boyutlarına dair önemli bilgiler paylaştı.

“Yaşlanmak, Hayatın Doğal ve Kaçınılmaz Bir Süreci”

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, açılışta gerçekleştirdiği konuşmada yaşlanmanın hayatın doğal ve kaçınılmaz bir süreci olduğunu vurgulayarak, “Önemli olan bu süreci sağlıklı, aktif ve huzurlu bir şekilde geçirebilmektir.” dedi. Yaşlanma sürecinin sadece biyolojik bir süreç olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Jenkins, bu sürecin psikolojik, sosyal ve ruhsal boyutlarıyla ele alınmasının önemine değindi. “Yaşlı bireylerin topluma aktif katılımı, sosyal ilişkilerinin güçlendirilmesi ve yaşlanmadan keyif almaları, başarılı yaşlanmanın temel taşlarıdır.” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Jenkins, başarılı yaşlanma konusunda herkese önemli görevler düştüğünün altını çizdi. Prof. Dr. Jenkins, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin bu amaç doğrultusunda hizmet verdiklerini belirterek derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

“Altın Çağ”

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, konuşmasında çok anlamlı bir etkinlik kapsamında bir araya gelindiğini belirterek, “yaşlılık” kelimesi yerine “yaş alma” ifadesini tercih ettiğini ve bu süreci “altın çağ” olarak adlandırdığını ifade etti. Prof. Dr. Malkoç, altın çağın, hayata bakış açısı, bilgelik ve hayatı anlamlandırma sürecinde önemli farkındalıklar yarattığını vurguladı. Prof. Dr. Hatice Jenkins ile tanışma sürecinden de bahseden Prof. Dr. Malkoç, bu konferansın özellikle gençler için önemli bir hayat yatırımı olacağını dile getirdi. Konuşmasının sonunda 18 Mart Çanakkale Zaferi’ne de değinen Prof. Dr. Malkoç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri saygı ve sevgiyle andı.

Ardından söz alan Prof. Dr. Mas, başarılı yaşlanma sürecinin fiziksel, zihinsel ve sosyal boyutlarına değinerek, sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilirliği hakkında önemli bilgiler paylaştı. Konferans boyunca yaş almış bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik öneriler sunulurken, katılımcılar da merak ettikleri konular hakkında sorular sorma fırsatı buldu.

Etkinlik sonunda, Prof. Dr. Mehmet Refik Mas ve Prof. Dr. Hatice Jenkins’a, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Malkoç tarafından hediye takdim edildi.