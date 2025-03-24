Etkinlik, Genç Yeşilay Kulübü, ultrAslan UNI Doğu Akdeniz, Çocuk Hakları Kulübü, Halk Dansları Topluluğu, Beşiktaşlılar Kulübü’nün yanı sıra DAÜ Engelli Öğrenci Birimi’nin katkılarıyla gerçekleştirildi. Söz konusu etkinlik kapsamında Ziyamet Özel Eğitim ve İş Okulu ile Ötüken Özel Eğitim Okulu öğrencileri konuk edildi.

“Sadece +1 Farkımız Var”

Etkinlikte konuşma gerçekleştiren DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, anlamlı bir etkinlik için bir araya gelindiğini vurgulayarak, “Öncelikle kulüplerimize teşekkür ederim. Bugün iki özel eğitim merkezimizi misafir ettik. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde, sadece +1 farkımız var diyoruz, dolayısıyla hepimiz biriz. Bu tür farkındalıkların artırılması ve down sendromlu bireylerin toplumun bir parçası olmasına destek vermemiz gerekiyor. Hepinize duyarlılığınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, down sendromlu bireylerin potansiyellerini keşfetmelerine ve topluma daha fazla dahil olmalarına destek olmayı amaçlayan çeşitli aktiviteler yer aldı. Yüz boyama, eğlenceli oyunlar, müzik ve el işleri gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiği etkinlikte, misafir öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

