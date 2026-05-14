DAÜ’den verilen bilgiye göre, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, uzmanlar fikri mülkiyet hukukunun güncel konularıyla tahkim mekanizmasının ulusal ve uluslararası boyutunu değerlendirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba, fakültede 25 yıl boyunca önemli görevler üstlenerek 2023'te emekli olan Prof. Dr. Turgut Turhan’ı saygı ve minnetle andı.

Turgut Turhan'ın DAÜ Hukuk Fakültesi’nin her köşesinde iz bıraktığını ve birçok akademisyenin yetişmesinde rolü olduğunu belirten Alibaba, programın Turhan’ın doğum gününe denk getirildiğini de söyledi.

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Turgut Turhan’ın hukuk alanındaki bilgi birikimi, akademik kurullara katkısı ve özellikle hukuki terimlerin doğru kullanımıyla ilgili hassasiyetinin üniversiteye önemli kazanım sağladığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından iki oturumda yapılan konferansın ardından konuşmacılara DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba tarafından plaket takdim edildi.