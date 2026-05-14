Polis Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Ali Adalıer kabulde gençlerin bayramını kutladı ve anlamlı bir günde öğrencileri öğretmenleriyle birlikte ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti. Adalıer, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençler için söylediklerine işaret ederek, geleceğin gençlerin elinde şekilleneceğini, gençlere güvendiğini; geleceğin mimarı olan gençlerin, karakterli ve eğitimli duruşlarıyla sağlıklı ve güvenli bir toplum inşa etmek için çalışacaklarına inancının tam olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsilen heyette yer alan Gamze Kondoz ve Lefkoşa Türk Lisesi Müdür Muavini Şerin Merttük de kabulden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Heyette yer alan öğrenciler, ziyaret anısı olarak Polis Genel Müdürü Ali Adalıer'e çiçek verdi, Adalıer de öğrencilere “Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençler İçin Fotoğraflarla Nutuk” kitabını hediye etti.