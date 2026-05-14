Polis Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Çocuklarımız İçin Güvenli Gelecek” temalı konferans, Güvenli Okul Projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirildi.

Konferansta; Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzmanı Dr. Erdem Beyoğlu tarafından “Akran Zorbalığı ve Güvenli İnternet Kullanımı”, Polis Müdür Muavini Osman Kayabaşı tarafından “Çocuklarla İlgili Adli Konular” ve Polis Müfettişi Emin Atabek tarafından “Bağımlılık Yapan Yasa Dışı Maddeler” konularında sunum yapıldı.

Lefkoşa Türk Lisesi Müdürü Aygül Demirel, konferansta yaptığı konuşmada, akran zorbalığı, siber zorbalık, okul ortamında şiddet ve bağımlılık yapıcı maddeler gibi risklerin çocukların yaşamını olumsuz etkileyebileceğini; çocukları korumak, bilinçlendirmek ve doğru yönlendirebilmek için okul, aile ve toplumun birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Demirel, Güvenli Okul Priojesi kapsamında çocuklara gösterilen duyarlılık ve katkılardan dolayı, Polis Genel Müdürlüğü yetkililerine de teşekkür etti. Etkinlik sonunda konuşmacılara etkinlik anısına plaket takdim edildi.