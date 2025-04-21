Etkinlikte, Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Fzt. Kenan Zafer Aksungur ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Dr. Fzt. Şahveren Yücel çevrim içi konuşmacı olarak yer aldı.

Söz konusu söyleşiye DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mitat Koz, akademik ve yönetsel personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Gerçekleştirilen söyleşide, fizyoterapi mesleğinin güncel gelişmeleri, mesleki dayanışma, geleceğe yönelik vizyon ve fizyoterapistlerin sağlık sistemindeki önemi yanında, özellikle 29 Mart 2025 tarihinde Türkiye’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve fizyoterapist, klinik psikolog, diyetisyen, hemşire, dil ve konuşma terapisti gibi sağlık meslek mensuplarının Sağlık Bakanlığı izin ve denetiminde mesleklerini serbest şekilde icra etmelerine ilişkin usül ve esasların belirlendiği yönetmeliğin fizyoterapistlik mesleği açısından önemi üzerine kapsamlı paylaşımlarda bulunuldu.