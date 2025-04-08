Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği “Atölye Çalışmaları” 7 Nisan 2025 Pazartesi günü, 09.30–12.00 saatleri arasında, DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde yapılmaya başlandı. Ülke genelindeki liselerden 2000’i aşkın lise son sınıf öğrencisinin katılacağı Atölye Çalışmaları 8 ve 9 Nisan 2025 tarihlerinde de devam edecek.

Öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde atölye çalışması gerçekleştirdiler. 70’e yakın farklı konunun yer aldığı Atölye Çalışmaları ile lise son sınıf öğrencilerinin var olan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

7 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen Atölye Çalışmalarına Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Sedat Semavi Endüstri Meslek Lisesi, Dr. Fazıl Kücük Endüstri Meslek Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Anafartalar Lisesi, İskele Ticaret Lisesi ve Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi öğrencileri katıldı.

Öğrenciler Ne Dedi?

Havin Aylin BEYLİ – Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

Atölye çalışmaları benim için çok faydalı oldu. DAÜ hakkında detaylı bilgiler edindik. DAÜ tercihlerim arasında olan bir Üniversite. Henüz hangi bölümü tercih edeceğime karar vermedim. Atölye çalışmalarının bu noktada yararlı olacağını düşünüyorum.

Enver ÇOLAK- Gazimağusa Ticaret Lisesi

Ben Üniversitede Turizm alanında eğitim almak istiyorum. DAÜ okumak istediğim bir Üniversite ve Atölye Çalışmaları sayesinde detaylı bilgiler alma şansı yakaladık. Atölye Çalışmaları çok güzel ve eğlenceli geçiyor.

Hatice Nurefşan DURSUN- Girne Turizm Meslek Lisesi

Ben Gastronomi alanında eğitim almak istiyorum. Atölye Çalışmaları çok güzel geçiyor. Okulu ve bölümü daha iyi tanıma fırsatı yakaladık. DAÜ’de eğitim almak istiyorum.

Ali DENİZ – Gazimağusa Ticaret Lisesi

Tek Tercihim kesinlikle DAÜ. Atölye Çalışmaları da çok güzel ve eğlenceli geçiyor. Karar vermemizde etkili olacağını düşünüyorum.

Fevziye Nur ATALAY –Sedat Semavi Endüstri Meslek Lisesi

Ben Bilgi Teknolojileri alanında eğitim almak istiyorum. DAÜ hedeflerim arasında olan bir üniversite ve burada okumak istiyorum. Atölye çalışmaları sayesinde okul hakkında detaylı bilgiler aldım. Oldukça faydalı olacağını düşünüyorum.

Artemii IGNATENKO - Girne Turizm Meslek Lisesi

Ben DAÜ’de okumak istiyorum. Turizm alanında eğitim almak istiyorum. Atölye Çalışmaları da çok güzel geçiyor. Faydalı bilgiler alacağımıza inanıyorum. DAÜ hedeflerim arasında olan bir üniversite.

Atölye Çalışmaları Devam Edecek

8 Nisan 2025 tarihinde ise İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Levent Koleji, TED Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Karpaz Meslek Lisesi, Anafartalar Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi, Osman Örek Meslek Lisesi ve Doğu Akdeniz Doğa Koleji öğrencilerinin etkinliklerde yer alması bekleniyor.

9 Nisan 2025 tarihinde de Kurtuluş Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, Erenköy Lisesi, Namık Kemal Lisesi, Esin Leman Lisesi ve Meral-Vedat Ertüngü Lisesi gibi okullardan öğrencilerin atölye çalışmasına katılması planlanıyor.