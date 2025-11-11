DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Aysel Aziz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, öğrenciler, akademisyenler ve medya profesyonelleri katıldı.

Seminerde konuşmacı olarak Medya Etik Kurulu Başkanı ve DAÜ İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Aysu Basri Akter yer aldı. Gazeteci, yapımcı ve akademisyen olarak medya etiği üzerine deneyimlerini aktaran Akter, doğru bilgilendirme ve kamu yararının korunmasının gazetecilikte etik yaklaşımın temelini oluşturduğunu vurguladı.

-“Etik, medyanın vicdanıdır”

“Etik, medyanın vicdanıdır. Haberin doğruluğu kadar, nasıl sunulduğu da toplumun algısını etkiler.” diyen Akter, medya profesyonellerinin sorumluluklarına dikkati çekti.

İletişim Fakültesi öğrencilerine mesleki tavsiyelerde bulunan Akter, “Gazetecilik yalnızca haber üretmek değildir; topluma karşı sorumluluk taşımaktır. Bilgiyi sunarken etik değerleri gözetmek büyük önem taşır” ifadelerini kullandı.