Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Politikalar Merkezi (KPM) ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü iş birliğinde, “Bir Diplomatın Hayatı: Modern Göçebelik” konulu seminer gerçekleştirildi. DAÜ’de düzenlenen seminere akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Seminerin moderatörlüğünü DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve DAÜ KPM Direktörü Prof. Dr. Ahmet Sözen üstlendi. Prof. Dr. Sözen, açılış konuşmasında konuşmacı Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosu Işıl Gürler’i tanıtarak, etkinliğin öğrenciler için diplomasi mesleğini sahadan gelen deneyimlerle tanıma açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Seminerde konuşan Işıl Gürler, diplomasi kariyeri boyunca farklı ülkelerde edindiği mesleki deneyimleri katılımcılarla paylaştı. Atina, Lizbon, Lefkoşa, Doha, Dublin ve Prag’daki görevlerinden örnekler veren Gürler, diplomasinin yalnızca devletler arası müzakerelerden ibaret olmadığını, aynı zamanda temsil, kriz yönetimi ve güçlü iletişim becerileri gerektiren çok boyutlu bir meslek olduğunu ifade etti.

Gürler ayrıca, yoğun diplomatik görevler ile özel hayat arasında denge kurmanın önemine dikkat çekerek, öğrencilere kariyer planlaması ve mesleki gelişim konusunda çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Katılımcıların sorularıyla interaktif bir ortamda devam eden seminer, Prof. Dr. Ahmet Sözen’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.