Panel açılışında konuşan DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile DAÜ KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen herkese hoş geldiniz diyerek, seminerin konuşmacıları Yrd. Doç. Dr. Mehtap Kara, Araştırma Görevlisi Vera Liubchak ve Araştırma Görevlisi Oğuz Ufuk Haksever’i tanıttı.

Gerçekleştirilen panelde Türkiye'nin büyük güç rekabetinde korunma stratejisini anlatarak başlayan Yrd. Doç. Dr. Kara, Türkiye'nin “riskten korunma” (hedging) stratejisi sayesinde uluslararası koşulları kendi lehine kullanabildiğini açıkladı. Ardından Araştırma Görevlisi Vera Liubchak Türkiye'nin dünya sistemindeki rolüne ilişkin vizyonunu Rusya ve ABD ile ilişkileri bağlamında anlattı. Liubchak, ABD ve Rusya ile ilişkilerin sürdürülmesinin Türkiye'ye daha üst düzey bir hegemon olduğunu kanıtlama fırsatı verdiğini söyledi.

Araştırma Görevlisi Oğuz Ufuk Haksever ise konuşmasında AKP'nin dış politikasındaki iki boyutlu popülizme odaklandı. Kıbrıs sorununda Türkiye'nin federal çözümden iki devletli çözüme geçişini analiz etti.

Etkileşimin yoğun olduğu panelde gelen sorular üzerine panelistler Prof. Dr. Sözen’in moderatörlüğünde Türkiye’nin dış politikasındaki strateji, değişimler ve meydan okumalarını derinlemesine incelediler.